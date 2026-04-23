75 מיליארד דולר מול איראן: התשובה של הפנטגון לנחילי הכטב"ם

משרד ההגנה האמריקאי חשף בקשת תקציב חסרת תקדים לשנת 2027, המסמנת מהפכה אסטרטגית במערך הביטחוני של ארצות הברית. על פי פרסום של ה-LA Times, הפנטגון מבקש להזרים 75 מיליארד דולר ליחידות שפעלו עד כה בצללים - סכום המהווה זינוק דרמטי שמשקף שינוי יסודי בדוקטרינה הצבאית האמריקאית.

בלב התוכנית עומדת קבוצת העבודה האוטונומית, המכונה DAWG. היחידה, שפעלה עד כה עם תקציב צנוע של 226 מיליון דולר בלבד, צפויה לזנק לתקציב של כמעט 55 מיליארד דולר - זינוק שנתי שמהווה את הגדול ביותר אי פעם עבור תוכנית הגנה בודדת בהיסטוריה האמריקאית. המימון מיועד לרכישה מסיבית של מערכות קיימות ושדרוגן בשטח, תוך שיתוף פעולה הדוק עם כוחות מיוחדים המעבירים משוב מהיר ליצרניות המובילות.

המענה לאיראן: מלחמת האלגוריתמים

הדחיפה המסיבית מגיעה כלקח ישיר מהעימות מול איראן. הפנטגון הבין כי כטב"מים מתאבדים זולים מסוגלים לשתק מתקני אנרגיה ולזעזע את הכלכלה העולמית. מול נחילי ה"שאהד" האיראניים והאיומים במצר הורמוז, וושינגטון מציבה צבא רפאים אוטונומי שנועד להחזיר את ההרתעה האמריקאית למרכז הבמה.

כמענה, ארצות הברית מקדמת את יוזמת "רפליקטור" לייצור אלפי כטב"מים מתכלים, בשילוב פיתוחים של ענקיות הטכנולוגיה OpenAI ו-SpaceX. המטרה היא להקים מערך נחילים המסוגל לזהות מטרות באופן עצמאי ולהשמידן בדיוק מקסימלי. ארה"ב נערכת למלחמה שבה המנצח לא יהיה זה עם הטייס הטוב ביותר, אלא זה עם האלגוריתם הקטלני ביותר.