75 מיליארד דולר מול איראן: התשובה של הפנטגון לנחילי הכטב"ם

משרד ההגנה האמריקאי חשף בקשת תקציב חסרת תקדים לשנת 2027, המסמנת מהפכה אסטרטגית במערך הביטחוני של ארצות הברית. על פי פרסום של ה-LA Times, הפנטגון מבקש להזרים 75 מיליארד דולר ליחידות שפעלו עד כה בצללים - סכום המהווה זינוק דרמטי שמשקף שינוי יסודי בדוקטרינה הצבאית האמריקאית.
בלב התוכנית עומדת קבוצת העבודה האוטונומית, המכונה DAWG. היחידה, שפעלה עד כה עם תקציב צנוע של 226 מיליון דולר בלבד, צפויה לזנק לתקציב של כמעט 55 מיליארד דולר - זינוק שנתי שמהווה את הגדול ביותר אי פעם עבור תוכנית הגנה בודדת בהיסטוריה האמריקאית. המימון מיועד לרכישה מסיבית של מערכות קיימות ושדרוגן בשטח, תוך שיתוף פעולה הדוק עם כוחות מיוחדים המעבירים משוב מהיר ליצרניות המובילות.
המענה לאיראן: מלחמת האלגוריתמים
הדחיפה המסיבית מגיעה כלקח ישיר מהעימות מול איראן. הפנטגון הבין כי כטב"מים מתאבדים זולים מסוגלים לשתק מתקני אנרגיה ולזעזע את הכלכלה העולמית. מול נחילי ה"שאהד" האיראניים והאיומים במצר הורמוז, וושינגטון מציבה צבא רפאים אוטונומי שנועד להחזיר את ההרתעה האמריקאית למרכז הבמה.
כמענה, ארצות הברית מקדמת את יוזמת "רפליקטור" לייצור אלפי כטב"מים מתכלים, בשילוב פיתוחים של ענקיות הטכנולוגיה OpenAI ו-SpaceX. המטרה היא להקים מערך נחילים המסוגל לזהות מטרות באופן עצמאי ולהשמידן בדיוק מקסימלי. ארה"ב נערכת למלחמה שבה המנצח לא יהיה זה עם הטייס הטוב ביותר, אלא זה עם האלגוריתם הקטלני ביותר.
הצי האמריקאי: תקציב שיא וספינות "טראמפ"
לצד המהפכה האוטונומית, הצי האמריקאי מבקש תקציב שיא של 65.8 מיליארד דולר. הבקשה כוללת שתי צוללות תקיפה נוספות מסדרת "וירג'יניה", אך גולת הכותרת היא סדרת ספינות הקרב "טראמפ". עם תג מחיר בלתי נתפס של כ-14.5 מיליארד דולר ליחידה, הספינות הללו עתידות להיות כלי השיט היקרים ביותר בהיסטוריה האנושית, כשהן עוקפות את נושאות המטוסים החדישות ביותר.
התקציב הכולל משקף את סדר העדיפויות האמריקאי החדש. בעוד ישראל אישרה תקציב ביטחון של 142 מיליארד שקלים, ארצות הברית מקצה משאבים חסרי תקדים למערכות אוטונומיות ולכלי שיט מתקדמים. המסר ברור: העידן של מלחמות קונבנציונליות חולף, והעתיד שייך למי שישלוט בטכנולוגיות האוטונומיות המתקדמות ביותר.
מהפכה אסטרטגית: מטייסים לאלגוריתמים
השינוי האסטרטגי משקף הבנה עמוקה של שדה הקרב המודרני. בעוד מטוסי A-10 הוותיקים הוכיחו יעילות מרשימה מול איראן, הפנטגון מבין כי העתיד שייך למערכות אוטונומיות. היכולת לפרוס אלפי כטב"מים מתכלים במחיר נמוך, לעומת מטוסי קרב יקרים עם טייסים, משנה את חשבון העלות-תועלת הצבאי.
התוכנית כוללת שיתוף פעולה הדוק עם כוחות מיוחדים, המעבירים משוב מהיר מהשטח ליצרניות. גישה זו מאפשרת שדרוגים מהירים ושיפורים מתמידים במערכות, תוך התאמה לאתגרים המשתנים בשדה הקרב. המטרה היא ליצור מערך גמיש ומותאם, המסוגל להגיב במהירות לאיומים מתפתחים.
בקשת התקציב צפויה לעבור לאישור הקונגרס בחודשים הקרובים. אם תאושר, היא תסמן נקודת מפנה בהיסטוריה הצבאית האמריקאית - המעבר מעידן המטוסים המאוישים לעידן המערכות האוטונומיות, מעידן הטייסים לעידן האלגוריתמים.
