מתקפה כפולה: איראן ולבנון שיגרו במקביל, טיל ו-5 רקטות יורטו

בצהריים (רביעי) הופעלו אזעקות במרחבים רבים ברחבי הארץ, בעקבות שיגורים שבוצעו במקביל מאיראן ומלבנון. על פי הנתונים שנמסרו מצה"ל, חמש רקטות שוגרו מלבנון וטיל בליסטי אחד שוגר מאיראן - שיורט בהצלחה על ידי חיל האוויר.

ההתרעות הראשונות נשמעו באזורי ירקון, השרון, דן והשפלה. בין היתר, אזעקות הופעלו בפתח תקווה, רמת גן, גבעת שמואל, ראש העין, אלעד, כפר קאסם ויישובים נוספים במרכז הארץ. כעבור דקות התרחב מעגל ההתרעות גם לתל אביב, גבעתיים, חולון ואזורים נוספים בגוש דן והשרון.

בהמשך נשמעו התרעות גם בירושלים וסביבתה, ביהודה ושומרון, בשפלת יהודה ובאזורים נרחבים במרכז הארץ. כעבור זמן קצר הופעלו אזעקות נוספות בלכיש, בקריית גת, באשדוד ואשקלון, וכן בגליל המערבי, נהריה, עכו ויישובי קו העימות.

השיגור הכפול מהווה דוגמה לתיאום בין איראן לזרועותיה הטרוריסטיות, כאשר חיזבאללה בלבנון פועל במקביל למשטר האייתוללות. כפי שדיווחנו קודם לכן, חיל האוויר ממשיך לפעול בעוצמה מול איראן במסגרת מבצע 'שאגת הארי', כולל הפלה היסטורית של מטוס קרב איראני בשמי טהרן.

נכון לעת הזו לא נמסר על נפגעים או נזקים כתוצאה מהשיגורים. מערכות ההגנה האווירית פעלו כסדרן ויירטו את האיומים בהצלחה. יצוין כי זהו המשך למגמה של ירידה בכמות השיגורים מאיראן, כפי שציין דובר צה"ל במענה לשאלת 'כיכר השבת' מוקדם יותר היום.