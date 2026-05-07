1,500 מכות מוות: הנשק האמריקני החדש שישמיד את מפקדות רוסיה

בעוד העיניים נשואות למטוסי ה-F-16 המתקדמים, חיל האוויר האוקראיני מבצע מהלך אסטרטגי מבריק: הפיכת מטוסי המיג והסוחוי המיושנים שברשותו למכונות תקיפה קטלניות. העסקה שנחשפה השבוע בין וושינגטון לקייב אינה כוללת מטוסים חדשים, אלא משהו מסוכן הרבה יותר עבור שרשראות האספקה הרוסיות – את המוח שמאחורי הפצצה.

על פי הדיווחים, מחלקת המדינה האמריקנית אישרה עסקה בהיקף של 1,500 ערכות הנחיה מתקדמות מסוג JDAM-ER. מדובר במערכת כנפונים וניווט לווייני שמתלבשת על פצצות קיימות בארסנל האוקראיני, והופכת אותן מ"ברזל טיפש" לנשק כירורגי מדויק.

לב העסקה, שדווחה על ידי WORLD DEFENSE NEWS, הוא ערכות ה-JDAM-ER המיוצרות במתקני Boeing בסנט לואיס. הטכנולוגיה מאפשרת למטוסים לשגר את החימוש ממרחק בטוח, הרחק מטווח ההגנה האווירית הרוסית, כאשר הפצצה "גולשת" באופן עצמאי לעבר המטרה תוך שימוש בניווט לווייני מתקדם. השילוב בין עוצמת האש הסובייטית למוח האמריקני כבר הוכיח את יעילותו בזפוריז'ה ובקורסק. גשרים קרסו, מחסני תחמושת הושמדו ומפקדות צבאיות נפגעו בדיוק שנחשב כמעט בלתי אפשרי עבור מטוסים ישנים. יכולת התקיפה החדשה מעניקה לאוקראינה את היכולת לפגוע במטרות אסטרטגיות עמוק בשטח הרוסי, מבלי לסכן את המטוסים והטייסים.

המסר של וושינגטון: תקיפה בעומק

הבחירה של מחלקת המדינה לאשר כמות כה גדולה של ערכות הנחיה משקפת שינוי במדיניות האמריקנית כלפי המלחמה באוקראינה. המהלך מעניק לקייב את היכולת לשתק את הלוגיסטיקה הרוסית עוד לפני שהיא מגיעה לקו המגע. כאשר גשרים נופלים ומפקדות בוערות בעומק השטח, יכולת התמרון של מוסקבה נשחקת באופן משמעותי.

המערכת מאפשרת למטוסים האוקראיניים לתקוף ממרחק של עשרות קילומטרים, תוך שהם נשארים מחוץ לטווח מערכות ההגנה האווירית הרוסיות. הפצצות, שבעבר היו יעילות רק בתקיפות מקרוב, הופכות כעת לנשק אסטרטגי המסוגל לשנות את מהלך הקרב. זלנסקי מקבל מרחב נשימה אסטרטגי יקר ערך במלחמה שלא עוצרת לרגע.

שילוב כוחות: מערב ומזרח

העסקה מדגימה את הגישה המעשית של אוקראינה למלחמה. במקום להמתין לציוד חדש שייקח שנים להגיע ולהטמיע, קייב משדרגת את הנשק הקיים בידיה. מטוסי המיג והסוחוי, שנבנו בברית המועצות לפני עשרות שנים, מקבלים חיים חדשים בזכות הטכנולוגיה האמריקנית המתקדמת.

הערכות מיוצרות במתקני Boeing ומותאמות במיוחד לפצצות הסובייטיות שברשות אוקראינה. התוצאה היא נשק היברידי שמשלב את החוזקות של שני העולמות: העמידות והפשטות של הציוד הסובייטי, והדיוק והטכנולוגיה של המערב. המהלך מאפשר לאוקראינה למקסם את השימוש בארסנל הקיים, תוך חיסכון במשאבים ובזמן.

כידוע, המלחמה באוקראינה הפכה לזירת ניסוי לטכנולוגיות צבאיות חדשות. ערכות ה-JDAM-ER מצטרפות לשורה ארוכה של מערכות נשק מערביות שהוכיחו את יעילותן בשטח. המסר לרוסיה ברור: גם ללא מטוסים חדשים, אוקראינה מסוגלת להפוך כל פצצה למכה מדויקת שמגיעה רחוק יותר ממה שמוסקבה ציפתה.