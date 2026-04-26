שיא צבאי במזרח התיכון

אימה בים: ארה"ב מציבה כוח שלא נראה באזור כבר 20 שנה

פיקוד המרכז האמריקני חושף פריסת ענק הכוללת שלוש נושאות מטוסים, 200 מטוסי קרב ו-15,000 לוחמים מול חופי איראן. מדובר בריכוז הכוח הימי הגדול ביותר מאז 2003, שנועד להשיג עליונות מוחלטת ולהרתיע את טהרן מהסלמה אזורית חריפה | מסר ברור לעולם (תקיפה והגנה)

חימוש מבצכי על סיפון נושאת המטוסים (צילום: החשבון הרשמי של נושאת המטוסים USS Gerald R. Ford (CVN 78).)

בצעד שמשדר מסר ברור לכל גורם עוין באזור, חושף פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) את היקפי הפריסה המאסיבית במזרח התיכון. על פי הנתונים שפורסמו, מדובר בריכוז הכוח הימי הגדול ביותר שנראה באזור מאז הפלישה לעיראק בשנת 2003 - שלוש נושאות מטוסים פעילות במקביל, המלוות ביותר מ-15,000 לוחמים ונחתים.

הפריסה כוללת את נושאות המטוסים "אברהם לינקולן", "ג'רלד ר. פורד" ו"ג'ורג' בוש", כאשר כל אחת מהן מלווה בקבוצת תקיפה ימית הכוללת משחתות ואוניות מלחמה מתקדמות. בסך הכל, מדובר בכ-12 אוניות קרב חמושות במיטב הטכנולוגיה האמריקאית, לצד כ-200 מתקדמים העומדים בכוננות מבצעית גבוהה.

נחיתות מבצעיות של מטוסי הקרב על סיפון האוניה העוצמתית (צילום: חיל הים האמריקאי)

יכולת תקיפה חריפה תוך דקות

במרכז הכוח הימי עומדת ה"ג'רלד ר. פורד", נושאת המטוסים המתקדמת בעולם, המצוידה במערכת שיגור אלקטרו-מגנטית המאפשרת קצב המראות מואץ. על סיפונה פרוסים מטוסי F-18E "סופר הורנט" להשגת עליונות אווירית, לצד מטוסי EA-18G "גראולר" - מערכת לוחמה אלקטרונית המסוגלת לשתק ולשבש את כל שידורי האויב ברדיוס רחב.

כידוע, נושאת המטוסים "ג'רלד פורד" התמודדה לאחרונה עם שריפה שפרצה בסיפונה, אך היא חזרה לפעילות מלאה לאחר תיקונים. הצי האמריקאי הבהיר כי האירוע לא פגע ביכולת המבצעית של הכוח הימי באזור.

חימושים לפני תקיפה (צילום: חיל הנחתים של צבא ארה"ב | חשבון רשמי)

מערכות הגנה אווירית מתקדמות

לצד כוח התקיפה, הצי האמריקאי מפעיל מערכות הגנה אווירית AEGIS המותקנות על המשחתות המלוות. מערכות אלו הופכות את הצי למבצר בלתי חדיר, המסוגל ליירט איומים אוויריים וטילים בליסטיים. על סיפוני מטוסי ה"אוספריי" עומדים כוחות קומנדו בכוננות גבוהה, מוכנים לפשיטות חשאיות בכל נקודה במזרח התיכון.

מומחים ביטחוניים מסבירים כי ההחלטה האמריקאית לשלוח שלוש "ערים צפות" לאזור היא הרבה מעבר להפגנת נוכחות. מדובר באסטרטגיה שנועדה להבטיח שליטה מלאה בנתיבי שיט קריטיים ונטרול איומים מצד ושלוחותיה. היכולת להכתיב את המציאות הביטחונית באזור באמצעות עליונות ימית ואווירית מוחלטת היא המסר המרכזי של הפריסה.

צי של עוצמה (צילום המחשה: AI)

רקע: מהפכה בדוקטרינה הצבאית

הפריסה המאסיבית מגיעה על רקע שינוי יסודי בדוקטרינה הצבאית האמריקאית. כפי שדיווחנו לאחרונה, הפנטגון מבקש להזרים 75 מיליארד דולר ליחידות מיוחדות ומערכות אוטונומיות, בזינוק דרמטי שמשקף את הלקחים מהעימות עם איראן.

בנוסף, מטוס התקיפה A-10 "וורתוג" שהוכיח ביצועים קטלניים במיוחד במהלך העימות עם איראן, יישאר בשירות עד 2030 לפחות. המטוס, שהשמיד עשרות ספינות של הצי האיראני במצרי הורמוז, הפך לסמל ליכולת האמריקאית להגיב במהירות ובדיוק לאיומים אזוריים.

יצוין כי בימים אלו מתנהל מו"מ מורכב בין לאיראן, כאשר הנשיא טראמפ ביטל לאחרונה את נסיעת שליחיו לפגישה עם שר החוץ האיראני. הפריסה הימית המאסיבית משדרת מסר ברור: ארצות הברית מחזיקה בכל הקלפים, ואיראן תצטרך להתחשב בכוח האמריקאי בכל החלטה אסטרטגית.

קומנדוסנטקוםהמזרח התיכוןג'רלד פורדארה"בF-18איראןתעופה קרביתנושאת מטוסיםנשק שובר שוויון

