בעיצומם של עומסי החום הכבדים שפקדו את הארץ בימים האחרונים, קרן קיימת לישראל משגרת אזהרה חמורה לציבור המטיילים: השילוב של טמפרטורות קיצון, יובש ממושך והתנהגות אנושית לא זהירה עלול להוביל לאסון.

גלעד אוסטרובסקי, היערן הראשי של קק"ל, אומר בראיון מיוחד ל'כיכר השבת' כי "במיוחד בקיץ, האיום הכי גדול הוא שריפות - ובארץ, השריפות הן כמעט תמיד מעשה ידי אדם, אם בשגגה ואם במזיד", והשריפה יכולה להתפשט במהירות.

האזהרה מגיעה בעת שהשירות המטאורולוגי פרסם אזהרה אדומה על עומסי חום קיצוניים באזורי הבקעה, הערבה ומדבר יהודה, עם טמפרטורות המגיעות ל-41 מעלות באילת ו-37 מעלות בצפת.

"הקיץ נהיה ארוך יותר וחם יותר"

בתחילת הריאיון, אוסטרובסקי מתיחס לשינויי האקלים, ואומר כי "אנחנו רואים את זה בבירור: הקיץ נהיה ארוך יותר, חם יותר, ויש לנו רצפים ממושכים של טמפרטורות קיצון ושרבים קשים".

הוא מסביר כי "אמנם יכולות התגובה והכיבוי שלנו השתפרו דרמטית ממהירות הזינוק ועד הכיבוי המוטס אבל הסכנה עדיין כבדה מאוד".

בעקבות תנאי מזג האוויר הקיצוניים, תקף כיום צו של נציב כבאות והצלה האוסר באופן גורף על הדלקת מדורות ואש בשטחי היערות.

מלקחי אסון הכרמל: אזורי חיץ של 76 מטרים

טרגדיית שריפת הכרמל בשנת 2010, שגבתה קורבנות רבים, הובילה לשינוי מהותי בתפיסת ההגנה על היערות והיישובים הסמוכים. מעבר לתגבור כבאיות ומסוטי הכיבוי, יש גם את הלקחים שצריכים לעשות בטבע וביערות; "אחד הלקחים המרכזיים נוגע לעצי האורן", מספר גלעד, "עצי האורן, עם הגוף הגדול והדליקות הגבוהה שלהם, מהווים סיכון מוגבר לאש".

בנוסף, מאז האסון קק"ל מקימה אזורי חיץ סביב יישובים, חגורת בטיחות ברוחב 76 מטרים שבה מדללים עצים, גוזמים ענפים ואף אוסרים לחלוטין על צמיחת אורנים בחגורה הקרובה לבתים. מעבר לכך, הארגון מוביל מעבר מנטיעות האורנים החד גווניות של המאה הקודמת לייעור מגוון יותר.

לשאלתנו, האם קיימת פגיעה בטבע בעקבות השינויים אוסטרובסקי מציין כי "יער מגוון מעלה את החוסן של הטבע בעידן של אקלים מתחמם". הנטיעות החדשות כוללות עצי ארץ-ישראל עמידים כמו חרוב, אלון, אלה, שיזף וקטלב.