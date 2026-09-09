הרב יוני אליצור מתארח אצל ישראל מאיר בפודקאסט 'פרוזדור', ומספר איך הוא נכנס לעולם הקירוב בגיל 23.

במהלך המסע שלו כנציג צעיר בהמון מדינות בעולם, הוא פגש צעירים שחיפשו משמעות וגילה שבעולם של היום "אנשים מחפשים משמעות אבל נרתעים ממחויבות", כהגדרתו.

עם הזמן, פיתח הרב אליצור שיטה מקורית להניע אותם לאמת. "המחויבות של אדם לאמת זה מחויבות של אדם לעצמו, ואין מושלם מזה".

הוא מדבר על שינוי עולם החזרה בתשובה. "פעם אנשים רצו לדעת את האמת, אז ברגע שהם קיבלו את הראיות זה הספיק להם. היום אנשים רוצים להרגיש. אז רצינו להראות להם שהדת לא רק שהיא אמיתית אלא גם טובה".

"מרצה נודע אמר לי", מספר הרב יוני אליצור, "אני מביא לאנשים לחם עם ריבה, הם אוכלים את הריבה וזורקים את הלחם", כשהוא מתכוון לאנשים לוקחים מהדת את הדברים הנוחים להם אבל זונחים את כל השאר.

הרב אליצור מסביר על חשיבותה של המשמעות בחיים שלנו. "לקום בבוקר ולהבין שאין לך למה לקום לפעמים יותר גרוע מלא לקום בכלל", הוא אומר.

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