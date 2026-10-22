הסקר החרדי האחרון לפני הבחירות שטורף את כל הקלפים • צפו במשדר 10 10 0:00 / 23:34 הסקר החרדי האחרון לפני הבחירות שטורף את כל הקלפים • צפו במשדר

אחרי שנה של קיפאון ונתונים סטטיים, מערכת הבחירות מקבלת תפנית דרמטית רגע לפני פתיחת הקלפיות. אבי וידרמן, ראש מכון 'סופר דאטה' ויועץ אסטרטגי, ואיש התקשורת אלי גוטהלף בפרק מיוחד ומותח המלווה את נתוני סקר 'כיכר השבת' האחרון בהחלט לפני יום הבוחר.

צפו בתוכנית המלאה שחושפת את המספרים שמאחורי הקלעים, ומסבירה כיצד המגמות של הימים האחרונים עשויות לעצב מחדש את פניה של הכנסת הבאה. רעידת האדמה: זינוק חסר תקדים באחוזי ההצבעה הנתון הדרמטי ביותר שעולה מהסקר נוגע לאחוז ההצבעה במגזר החרדי. אם עד לפני שבוע וחצי עמד הצפי על 75%, כעת הנתונים מצביעים על קפיצה מטורפת ל-88% – הרבה מעבר לממוצע הנורמטיבי. בן גביר: "דרעי אמר לי בקבינט 'אתה לא כמו בצלאל, אתה חבר' - אז מה קרה פתאום?" ישי כהן | 15:20 מה המשמעות של זה? וידרמן מסביר כי מדובר בבשורה קשה עד אנושה למפלגות הקטנות. ככל שאחוז ההצבעה הכללי (והחרדי בתוכו) עולה, יחד עם הזינוק הצפוי באחוז ההצבעה בחברה הערבית, רף הכניסה לכנסת מטפס. אם בבחירות הקודמות נדרשו כ-167,000 קולות כדי לעבור את אחוז החסימה, ההערכה כעת עומדת על 185,000 עד 190,000 קולות.

ה"אשמה" והחזרה הביתה: סוד הקסם של ש"ס ויהדות התורה

אחרי תקופה של ירידה בסקרים, המפלגות החרדיות המסורתיות רושמות התאוששות. ש"ס, שנמצאת בקמפיין אגרסיבי, מצליחה להחזיר אליה מצביעים. הסקר חושף את המנוע הפסיכולוגי העוצמתי שמאחורי החזרה למפלגות האם - הזהות החרדית ותחושת האשמה.

למעלה מ-84% מהנשאלים ציינו כי החברה החרדית תופסת מקום מרכזי או מרכזי מאוד בזהותם. כ-31% הצהירו כי אינם מרגישים בנוח לחצות את הקווים ולהצביע בניגוד לעמדת הסביבה. אך הנתון המרתק ביותר הוא שאלת ה"אשמה" - 33% מהנשאלים מודים שיחושו אשמה במידה רבה אם יצביעו בניגוד להמלצת הרבנים, ו-70% רואים בהוראת הרבנים חיוב ומצווה.

"ההצבעה נתפסת כהצבעה לקדוש ברוך הוא ולתורה", מסביר וידרמן. "אם אתה מצביע בניגוד לכך, ברור שתרגיש אשמה. זה מסביר בדיוק למה הקמפיין של אריה דרעי - 'לכל ילד בן 13 תפילין וטלית' – עובד ונוגע ברגש, מעל הנתונים היבשים ומעל שאלת חוק הגיוס".

המפלגות הקטנות: בין מסיבות עיתונאים לחשיפות דרמטיות

בזמן שחלק מהמפלגות הקטנות, כמו מפלגת 'אחי', נמחקות מהמפה ומאבדות את הדרמה שאפיינה אותן בעבר, אחרות מנסות לייצר סדר יום. מוטי לייטנר ו'הציבור החרדי' הצליחו לעצור את המדינה עם "הצהרה דרמטית" כדי לספר שהם לא פורשים, מהלך שלדברי וידרמן ראוי להערכה ויכול היה לשנות את תחושת המומנטום (הסקר נערך לפני ההצהרה).

במקביל, מפלגת 'צבע שחור' (שקשה מאוד לדגום) ממשיכה לנגוס בקולות של יהדות התורה. ההערכות רוחשות, וביום שני צפויה המפלגה לחשוף את רשימת הרבנים העומדת מאחוריה, מהלך שנדחה עד כה מ"פחד מהטרור שרבנים עוברים", כלשון יו"ר המפלגה יעקב חיים מילר. השמועות אומרות שאם יתברר שחסידות גור מאחורי המהלך או 'הפלג הירושלמי' - הדרמה רק תתעצם.

נתניהו, חוק הגיוס ושלמות הגוש

ומה קורה בזירה הארצית? למרות אי העברת חוק הגיוס בארבע השנים האחרונות, ראש הממשלה בנימין נתניהו עדיין שומר על מעמדו בציבור החרדי, אולי המגזר היחיד שבו הוא מצליח לשקם את מעמדו בצורה כה מובהקת. וידרמן מציין כי בשבועיים האחרונים, נתניהו והמפלגות החרדיות "טאטאו את חוק הגיוס מתחת לשטיח", תוך שנתניהו מבטיח שיעביר אותו.

מעניין לראות את הפילוח המגזרי: הציבור הליטאי מתגלה כימני מאוד, עם נאמנות עיוורת לגוש הימין. לעומתו, הציבור הספרדי מגלה גישה פרגמטית יותר, בהלימה לרוחו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף – מחויבות חרדית תורנית נוקשה, אך נכונות מדינית לשיתופי פעולה שיובילו להישגים כמו חוק הגיוס.

בגוש השינוי, מציין וידרמן מגמה של התחזקות, בדגש על קמפיין "הפרלמנטים" המוצלח של נפתלי בנט, שזוכה להערכה על נכונותו לרדת לשטח ולהתעמת ישירות עם הביקורת, מה שעשוי להוביל אותו לקרב צמוד מול גדי איזנקוט ביום הבחירות.

היסטוריה ב'כיכר השבת': המדגם החרדי הראשון

הסקר האחרון מותיר אותנו עם ציפייה עצומה ליום שלישי הקרוב, יום הבחירות. הפעם הבאה שניפגש תהיה במשדר הבחירות המרכזי של 'כיכר השבת' (החל מהשעה 19:00), שיכלול אירוע היסטורי: מדגם הבחירות החרדי הראשון מסוגו.

מכון 'סופר דאטה' יציב קלפיות מדגם בריכוזים שמנבאים את ההצבעה החרדית, ובמקביל יפעיל מדגם אינטרנטי אנונימי לחלוטין בו תוכלו להזין את הצבעתכם מיד לאחר היציאה מהקלפי. בשעה 22:20, מיד לאחר פרסום המדגמים הכלליים בטלוויזיה, ייחשפו תוצאות המדגם החרדי שיעשו סדר בדרמה הגדולה.

צפו בתוכנית המלאה - והישארו איתנו ליום הבוחר ב'כיכר השבת'