כיכר השבת
אחד הסמלים הוותיקים

אפל סוגרת מעגל: המוצר המוכר יוצא מייצור - ללא תוכניות לדגם עתידי

אחרי כמעט שני עשורים, אפל שמה סוף לאחד הסמלים הוותיקים ביותר שלה בעולם המחשבים המקצועיים | החברה אישרה רשמית כי סדרת ה‑Mac Pro יוצאת מפס הייצור ללא יורש מתוכנן, ומעתה שוק המחשבים השולחניים של אפל יתבסס על שלושה דגמים בלבד – iMac, ‏Mac mini ו‑Mac Studio (טכנולוגיה)

אפל (צילום: Shutterstock)

אפל הסירה השבוע בשקט את עמוד הרכישה של המחשב המקצועי שלה ה‑Mac Pro מאתרה הרשמי, וכשניסיונות לגשת לעמוד המוצר מפנים כעת לעמוד הבית, ברור שזוהי פרידה סופית. הדגם, שהוצג לראשונה באוגוסט 2006 כמחליף ל‑Power Mac G5, ליווה את החברה בגלגולים שונים - מה"פח אשפה" המעוגל של 2013 ועד המגדל המודולרי מ‑2019 – אך בעידן המעבדים בעלי העוצמה הגבוהה של אפל סיליקון, אבדה הרלוונטיות למפלצת הברזל.

מהלך שהיה צפוי

ההחלטה עצמה לא נפלה כרעם ביום בהיר. עוד בנובמבר 2025 דיווח מארק גורמן מ‑Bloomberg כי באפל “הפסיקו להאמין במק פרו”, וכי ה‑Mac Studio – מחשב קומפקטי בהרבה – מגלם כיום את כל מה שאפל רוצה להציע למשתמשים מקצועיים. גם גרסה מתוכננת עם שבב M4 Ultra בוטלה, וכל המשאבים הועברו לפיתוח ה‑Studio.

ה‑Mac Pro האחרון יצא ביוני 2023 עם שבב M2 Ultra, ומאז לא עודכן כלל – אך נותר במחיר הפתיחה הגבוה של 6,999 דולר. במקביל, ה‑Mac Studio התקדם לדור M3 Ultra, מה שהעמיק את הפער בין הדגמים. בחודש פברואר הצביע גורמן על כך שהמעבר להרכבת מחשבי Mac mini בארה״ב נועד הלכה למעשה להחליף את ה‑Mac Pro כמוצר התעשייה האמריקני המרכזי של אפל.

המק פרו משנת 2019 (צילום: Gavin Lckg)

קו מוצרים מצומצם וברור

הקטנת המגוון היא גם הצהרה אסטרטגית. קו המחשבים השולחניים של אפל כולל כעת שלושה דגמים בלבד: ‏iMac ‏24 אינץ׳ עם שבב M4, ‏Mac mini עם M4 ו‑M4 Pro, ‏ו‑Mac Studio עם M4 Max ו‑M3 Ultra. במקביל הוצגה ב‑macOS ‏Tahoe טכנולוגיית RDMA חדשה, המאפשרת חיבור ישיר בין מספר מחשבי מק דרך Thunderbolt 5 לצורך שיתוף עומסי עבודה – תחליף חכם לגישת ה"הרחבה הפנימית" שהייתה מזוהה עם ה‑Pro.

״בסופו של דבר אפל ניצבה בפני הבחירה: לעדכן את ה‑Mac Pro או להפסיק אותו,״ כתב צ׳אנס מילר מ‑9to5Mac. ״השארתו עם שבב מיושן ובתג מחיר כה גבוה הייתה בגדר עוול לצרכנים.״

וכך, אחד ממחשבי הדגל הנערצים של אפל הופך רשמית לחלק מהעבר - לא כישלון, אלא עדות להצלחה של מה שהחליפו אותו.

