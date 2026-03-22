מגיעה לאפל: גוגל החלה בבדיקות אפליקציית Gemini למק

גוגל החלה בבדיקות סגורות לאפליקציית Gemini ייעודית למחשבי Mac, צעד שנועד לצמצם את הפער מול מתחרותיה OpenAI ו-Anthropic שכבר מציעות אפליקציות דומות למערכת ההפעלה macOS. לפי דיווח של מארק גורמן מבלומברג, מדובר בגרסה ניסיונית הנושאת את שם הקוד "Janus", וזמינה כעת לקבוצה מצומצמת של בודקים חיצוניים.

החברה ציינה כי מדובר בגרסה מוקדמת שלה רק היכולות המרכזיות של המערכת - מבלי לכלול עדיין את כל הפיצ’רים הקיימים בגרסאות האנדרואיד והדפדפן. עם זאת, האפליקציה תומכת כבר בשלב זה ביצירת תמונות וסרטונים, מוזיקה, ניתוח נתונים ומסמכים, ובשיחות עם היסטוריית צ’אט מתמשכת.

אחת התוספות המסקרנות שנחשפו בקוד האפליקציה נקראת "Desktop Intelligence" - תכונה שתאפשר לג'מיני לקרוא את תוכן המסך של המשתמש ולשלוף מידע רלוונטי מיישומי המק הפעילים, כגון "יומן" או "הערות", כדי לספק תשובות מותאמות אישית. הפעולה תוארה כ-"כאשר מופעלים יישומים ל-Desktop Intelligence, ג'מיני יכולה לראות את מה שאתה רואה ולשלוף תוכן ישירות מהם כדי לשפר את חוויית השימוש, אך ורק בזמן השימוש באפליקציה.”

התכונה מזכירה את יכולות Claude Cowork של Anthropic ואת מצב Gemini Live באנדרואיד, שבו ניתן לשתף את המסך לצורך סיוע בזמן אמת.

המהלך מסמן ניסיון של גוגל להדביק את הפער מול המתחרות, אשר מציעות למשתמשי המק חוויית שימוש ישירה ומהירה יותר מאשר באתרי האינטרנט. על פי הודעת החברה מדצמבר 2025, מדובר בחלק מפרויקט רחב יותר הנקרא “Gemini App UX 2.0”, הכולל גם גרסה למערכת Windows שכבר עלתה לניסוי דרך Google Labs בארצות הברית ובקנדה בראשית 2026.

למרות שאין תאריך השקה רשמי, עצם תחילת הבדיקות הציבוריות הראשונות מעידה כי גרסת המק נמצאת בשלבים אחרונים של פיתוח. הצעד מגיע ברקע דיווחים על גרסה חדשה של Siri למק שצפויה להסתמך בין היתר על מודלי Gemini - עדות נוספת לכך שגוגל נכנסת לעומק האקו-סיסטם של אפל.