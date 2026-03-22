כיכר השבת
משיבה מלחמה

מגיעה לאפל: גוגל החלה בבדיקות אפליקציית Gemini למק

מהלך אסטרטגי של ענקית הטכנולוגיה: אחרי השקות מתחרות מצד OpenAI ו-Anthropic, גוגל משיקה גרסת ניסיון לאפליקציה ייעודית למחשבי מק, שתאפשר גישה ישירה ליכולות הבינה המלאות של Gemini, כולל אינטגרציה עם יישומי מערכת וניתוח מסכים בזמן אמת (טכנולוגיה)

ג'מיני במחשב (צילום: Shutterstock)

החלה בבדיקות סגורות לאפליקציית Gemini ייעודית למחשבי Mac, צעד שנועד לצמצם את הפער מול מתחרותיה OpenAI ו-Anthropic שכבר מציעות אפליקציות דומות למערכת ההפעלה macOS. לפי דיווח של מארק גורמן מבלומברג, מדובר בגרסה ניסיונית הנושאת את שם הקוד "Janus", וזמינה כעת לקבוצה מצומצמת של בודקים חיצוניים.

החברה ציינה כי מדובר בגרסה מוקדמת שלה רק היכולות המרכזיות של המערכת - מבלי לכלול עדיין את כל הפיצ’רים הקיימים בגרסאות האנדרואיד והדפדפן. עם זאת, האפליקציה תומכת כבר בשלב זה ביצירת תמונות וסרטונים, מוזיקה, ניתוח נתונים ומסמכים, ובשיחות עם היסטוריית צ’אט מתמשכת.

אחת התוספות המסקרנות שנחשפו בקוד האפליקציה נקראת "Desktop Intelligence" - תכונה שתאפשר לג'מיני לקרוא את תוכן המסך של המשתמש ולשלוף מידע רלוונטי מיישומי המק הפעילים, כגון "יומן" או "הערות", כדי לספק תשובות מותאמות אישית. הפעולה תוארה כ-"כאשר מופעלים יישומים ל-Desktop Intelligence, ג'מיני יכולה לראות את מה שאתה רואה ולשלוף תוכן ישירות מהם כדי לשפר את חוויית השימוש, אך ורק בזמן השימוש באפליקציה.”

התכונה מזכירה את יכולות Claude Cowork של Anthropic ואת מצב Gemini Live באנדרואיד, שבו ניתן לשתף את המסך לצורך סיוע בזמן אמת.

המהלך מסמן ניסיון של גוגל להדביק את הפער מול המתחרות, אשר מציעות למשתמשי המק חוויית שימוש ישירה ומהירה יותר מאשר באתרי האינטרנט. על פי הודעת החברה מדצמבר 2025, מדובר בחלק מפרויקט רחב יותר הנקרא “Gemini App UX 2.0”, הכולל גם גרסה למערכת Windows שכבר עלתה לניסוי דרך Google Labs בארצות הברית ובקנדה בראשית 2026.

למרות שאין תאריך השקה רשמי, עצם תחילת הבדיקות הציבוריות הראשונות מעידה כי גרסת המק נמצאת בשלבים אחרונים של פיתוח. הצעד מגיע ברקע דיווחים על גרסה חדשה של Siri למק שצפויה להסתמך בין היתר על מודלי Gemini - עדות נוספת לכך שגוגל נכנסת לעומק האקו-סיסטם של אפל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות הטכנולוגיה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר