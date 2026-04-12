כפי שפורסם בעבר, אפל מתכוננת לשינוי אסטרטגי משמעותי בסדרת האייפונים שלה, כשהדגם המתקפל הראשון בתולדותיה יגיע, ככל הנראה, תחת השם iPhone Ultra - ולא “iPhone Fold” כפי שפורסם עד כה. המדליף הסיני Digital Chat Station היה הראשון לרמוז על המהלך, ודיווח כי האולטרה יוצב מעל גרסת ה-Pro Max בדירוג היוקרתי של המכשירים. הדברים קיבלו חיזוק ממקורות נוספים ב-Weibo, ובהם Instant Digital, שטען כי ליין הדגמים לסתיו 2026 יכלול את iPhone 18 Pro, ‏iPhone 18 Pro Max ‏ו-iPhone Ultra.

לצד השם החדש, מגיע גם עדכון בכמות הייצור: לפי leaker בשם Fixed Focus Digital, אפל הזמינה 20% יותר מסכים מתקפלים מהמתוכנן, כך שהמלאי הראשוני עומד על כ-11 מיליון יחידות - עלייה ניכרת לעומת 7–8 מיליון בלבד שהוזכרו בדיווחים קודמים. בעוד אותו דיווח התריע מפני עיכובים באספקה עד סוף השנה, הכתב מרק גורמן מבלומברג הדגיש כי אפל עדיין מתכננת השקה רשמית כבר בספטמבר.

עיצוב אולטרה-דק, פשרות במצלמה ובזיהוי הפנים

על פי ההדלפות, ה־iPhone Ultra יכלול מסך פנימי מתקפל בגודל 7.8 אינץ' ומסך חיצוני של 5.3–5.5 אינץ', בעיצוב המזכיר טאבלט קטן יותר מאשר סמארטפון רגיל. עוביו, בעת פתיחה, צפוי לעמוד על כ־4.5 מ"מ בלבד - אחד הדקים בקטגוריה. כדי להגיע לעובי זה, אפל נאלצה לוותר על מערך Face ID לטובת חיישן Touch ID בצד המכשיר, ולצמצם את מערך הצילום האחורי לשתי עדשות בלבד.

החברה שמה דגש מיוחד על הפחתת הקמט שנמצא במסכים מתקפלים, ונראה כי הצליחה לצמצמו לעומק של 0.15 מ"מ בלבד - אם כי לא להעלימו לחלוטין. מבחינת המחיר, הציפיות גבוהות: גורמן דיווח שהמכשיר “יעבור את רף ה-2,000 דולר”, והדלפות אחרות מדברות על מחיר פתיחה של כ-2,320 דולר לדגם 256GB ועד 2,900 דולר לנפח אחסון של 1TB.

ביקושים לא ודאיים, סיכון גבוה

למרות העלאת כמויות הייצור, האנליסטים חלוקים לגבי פוטנציאל המכירות. האנליסט מינג-צ’י קו מעריך כי בשנת ההשקה הראשונה ימכרו רק 3–5 מיליון יחידות, עם עלייה הדרגתית לכ-20 מיליון עד 2027. לצד כל הנתונים החיוביים, ב-AppleInsider הזהירו כי האולטרה עלול לפגוע במכירות דגמי ה-Pro הקיימים, וליצור ערבוב מבלבל בתמהיל המכירות של אפל.עם זאת, הנתון על מלאי של 11 מיליון יחידות מצביע על רמת ביטחון גבוהה יחסית מצד אפל, אולי בהשראת מגמת ההתלהבות המחודשת ממכשירים מתקפלים בשוק.

אם השקה בספטמבר אכן תתממש, צפוי ה־iPhone Ultra להיות לא רק המכשיר היקר ביותר בהיסטוריה של אפל, אלא גם מבחן ראשון לרצון הצרכנים לראות באייפון לא רק טלפון - אלא גאדג’ט מודולרי חדש, שמאחד בין טלפון, טאבלט ומחשב אישי בכף היד.