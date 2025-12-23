כיכר השבת
'תנועות חלקות ושקטות'

רוצים לשחק עם חבר מרחוק? הכירו את פנטום: לוח השחמט הרובוטי מעץ

לוח השחמט Phantom שפותח במיניאפוליס קבע שיא עולמי חדש כשהוכר על-ידי World Record Academy כלוח השחמט הרובוטי הראשון בעולם הבנוי כולו מעץ טבעי | המיזם, שגייס כמעט שני מיליון דולר בקמפיין מימון המונים בשנת 2021, מצליח לחבר בין עבודת נגרות קלאסית לבין רובוטיקה ו-AI המספקת חוויה שקטה וחלקה (טכנולוגיה) 

לוח השחמט המונע מרחוק (צילום: יצרן)

חברת Wonder Substance, שהוקמה על-ידי אדוארדו קאנו ואוסמר מרטינז, הצליחה להסתיר טכנולוגיה מתקדמת מתחת לשכבות עץ אמיתי של אגוז אמריקאי ומייפל. מתחת למשטח העץ האלגנטי מסתתרים חיישנים מגנטיים ומפעילים ליניאריים אולטרה-שקטים, שפועלים בעוצמת רעש נמוכה מ-18 דציבל - חרישיים כלחישה. הטכנולוגיה מאפשרת לכלים לנוע מעצמם על הלוח בדיוק מופתי, מבלי לראות או לשמוע את המנגנון שפועל מתחת לפני השטח.

מערכת הPhantom מתחברת בקלות לשירותים כמו Lichess ו-Chess.com, כך שהשחקנים יכולים לשחק מול יריבים מרוחקים - וכל תנועה שלהם מופיעה בזמן אמת על הלוח הפיזי. נוסף לכך, הלוח מאפשר משחק מול יריב ממוחשב המבוסס על מנוע ה-AI החזק Stockfish, או על הרשת הנוירונית Maia, הלומדת מדפוסי משחק אנושיים.

מעבר לשימוש התחרותי, הלוח כולל גם מצב במהלכו החלקים נעים מעצמם ומשחזרים קרבות שחמט היסטוריים או ניתוחים אישיים, ומעניקים ללוח מראה של יצירת אמנות קינטית.

כל סט מיוצר בעבודת יד קפדנית, בשילוב עיבוד CNC מדויק וגימור ידני שמעניק לכל כלי את המשקל והאיזון האידיאליים. כלים כבדים, בסיס עור מגנטי ושיבוץ טבעי של עץ נותנים ללוח מראה קלאסי לחלוטין - גם כשהוא פועל כיחידת רובוטיקה אוטונומית מלאה.

הלוח פועל אלחוטית על סוללה פנימית שמספיקה לכשש שעות, ומגיע עם 34 כלים קלאסיים (כולל שתי מלכות נוספות). מחירו נע כיום בין 749 ל-799 דולר, בהתאם לסוג העץ והגימור הנבחר.

לדברי היצרנים, Phantom נועד "לא רק להיות גאדג'ט, אלא חפץ אמנותי ומכני שנבנה לדורות" - עדות חיה לכך שגם בעידן דיגיטלי ורועש, יש מי שעדיין שואף לשלב בין עץ, שקט ואלגוריתמיקה.

