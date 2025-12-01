במהלך השנים הפך Spotify Wrapped מאזור נישתי באפליקציה למסורת גלובלית שמסמנת את סוף השנה ברשתות החברתיות, עם סטוריז צבעוניים שמציגים למשתמשים מי האמנים, השירים והז’אנרים שליוו אותם לאורך השנה. מבחינת Spotify, מדובר לא רק בפיצ’ר חביב אלא בקמפיין מיתוג עצום שמייצר ויראליות, נאמנות משתמשים ומדגיש את העליונות של הפלטפורמה על פני המתחרות.

אלא שהשנה Wrapped מגיעה אחרי מכה תדמיתית: מהדורת 2024, שהעמיסה שכבות של בינה מלאכותית - מפודקאסטים מותאמים אישית ועד פלייליסטים ו”דמויות האזנה” - הובילה גל ביקורת כאשר משתמשים דיווחו על ז’אנרים לא הגיוניים ופרופילי אישיות שלא היו קשורים להרגלי ההאזנה שלהם. במקום חוויית “זה כל‑כך אני”, רבים דיווחו על תחושה שמישהו מעליהם משחק בנתונים ומנסה לספר להם סיפור שלא לגמרי תואם את המציאות.

במקביל לביקורת, Spotify המשיכה לשכלל את מערך הנתונים שלה, והבהירה כי תקופת האיסוף לשנת 2025 מתחילה בראשית ינואר ונמשכת עד לקראת סוף נובמבר - ולא נעצרת בהכרח בסוף אוקטובר, כפי שרבים סברו בעבר. המשמעות היא שגם האזנות מאוחרות יותר בשנה נכנסות לסטטיסטיקה, מה שמעצים את ההרגשה שהסיכום השנתי אכן משקף את השנה המלאה, ולא רק את החודשים הראשונים.

על רקע הוויכוח סביב הבינה המלאכותית, החברה משדרת החוצה מסר כפול: מצד אחד, היא לא מוותרת על AI ככלי מרכזי לפרסונליזציה ולהפקת תובנות אישיות על המשתמשים; מצד שני, יש דגש מחודש על דיוק, על מיפוי ז’אנרים זהיר יותר ועל ריסון טוטאלי של האלמנטים שנתפסו כגימיקים מיותרים.

העובדה ש‑Spotify אינה מפרסמת תאריך רשמי להשקה אך מפעילה עמוד Wrapped ייעודי, מעדכנת את האפליקציה ומעודדת משתמשים לוודא שהם עם הגרסה האחרונה, מלמדת שההשקה קרובה מאוד וצפויה, לפי הערכות, להתרחש באמצע השבוע הקרוב.

גם בצד של האמנים, Wrapped הפך לכלי אסטרטגי: החברה מאפשרת להם להעלות קליפי תודה אישיים עד סוף נובמבר, שיופיעו למעריצים שהשמיעו אותם הכי הרבה, ומחזקת בכך את הקשר הישיר בין היוצרים לקהל. עבור כוכבי מוזיקה ענקיים הרגע שבו Wrapped עולה לאוויר הוא גם מבחן מעמד וגם הזדמנות למפגן כוח נוסף ברשתות - מה שיוצר באזז נוסף סביב ההשקה של הסיכום.​

כעת השאלה הגדולה היא האם Wrapped 2025 יצליח להשיב את האמון שנפגע. אם השנה יתברר שהז’אנרים מדויקים יותר, שה”אישיות המוזיקלית” - אם תשוב בכלל - נשענת על הבנה אמינה של ההרגלים, וששכבת ה‑AI נועדה להאיר את הנתונים ולא להאפיל עליהם, Spotify יכולה לחזור למעמד של “מראת השנה” שהמשתמשים מחכים לה. אם לא, גם הקמפיין החזק ביותר עלול להיתפס כספין אלגוריתמי נוסף - בעידן שבו משתמשים כבר יודעים היטב כמה כוח יש למי שמחזיק בנתונים שלהם וכל מה שהם מבקשים זה מעט יותר אותנטיות.