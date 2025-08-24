כיכר השבת
אילון מאסק: הדגם החדש Grok 5 צפוי להיות 'על-אנושי'

החזון של xAI בהובלת אילון מאסק מאיים לשנות שוב את כללי המשחק לבינה מלאכותית, כשהחברה מצהירה כי Grok 5 יהיה הצעד הראשון לעבר בינה כללית (AGI) שתחליף את הדגם האנושי בתחומי למידה, חשיבה יצירתית, הפשטה וניהול מערכות מורכבות | בזכות קפיצה טכנולוגית המגובה בתשתית מחשבי-על מתקדמת ובשיתוף פעולה עם ענקי הטכנולוגיה, הדגם החדש צפוי לספק יכולות אסטרטגיות - כגון ניתוח מידע, יצירת תמונות ווידאו ברמה גבוהה והפקת מסקנות מעבר לאפשרי כיום - ולמצב את xAI כמובילה עולמית בשוק הבינה המלאכותית (טכנולוגיה)

מאסק לצד גרוק (צילום: Shutterstock)

אילון מאסק, מנכ"ל xAI, טסלה ו-SpaceX, הכריז כי הדגם הבא של מערכת הבינה המלאכותית של xAI - Grok 5 - צפוי להיות "הצעד הראשון לבינה כללית אמיתית" (AGI) ואף עשוי להקדים את המתחרה המרכזי, OpenAI עם GPT-5. מאסק קבע כי הדגם יושק לפני סוף 2025, והצהיר כי הוא יהיה "מעולה בצורה מוחצת" בהשוואה לכל הדגמים המתחרים בשוק.

ההכרזה של מאסק מגיעה לאחר השקת GPT-5 מצד OpenAI, כאשר מאסק אף טוען שגרסה 4 Heavy של Grok כבר עוקפת את GPT-5 מבחינת ביצועים. הדגם החדש צפוי להציג שיפורים משמעותיים ביכולות ההיגיון, ייצור תמונות, ואפילו וידאו באמצעות טכנולוגיית Grok Imagine, על גבי חברת-העל Colossus שמפעילה מעל 100,000 מעבדי גרפיקה (GPU) של Nvidia - תשתית שנבנתה תוך 122 ימים בלבד.

המודל הנוכחי של xAI, Grok 4, זכה לברכות פומביות ממתחרים - כולל מנכ"ל סונדר פיצ'אי - ואף קיבל את הציון הגבוה ביותר אי פעם (15.9%) במדד ARC-AGI-2 המודד יכולות הפשטה והסקת מסקנות של בינה מלאכותית. המודל החדש מדגיש את ההתעצמות המהירה של שוק הבינה המלאכותית: xAI צפויה להתחיל לאמן את Grok 5 כבר בספטמבר, ולשחרר גרסה סופית עד סוף השנה - קצב מהיר בהרבה מזה של מרבית המתחרות בשוק.

בעוד AGI נחשבת עדיין ליעד תיאורטי ועתידי, ההכרזה של מאסק נחשבת לאחת המפורשות והשאפתניות ביותר בתעשיית הבינה המלאכותית, ומציבה את xAI בחוד החנית של מרוץ הפיתוחים הגלובלי.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

