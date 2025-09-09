כיכר השבת
יכול לחייך

700 מיליון משתמשים: זה הסכום הבלתי נתפס שהרוויחה “OpenAI” של סם אלטמן

החברה שמפתחת את ChatGPT מדווחת על קצב הכנסות שנתי גבוה במיוחד ומשקיעים מובילים מצטרפים לסבב המימון הנוכחי (חדשות כלכלה)

1תגובות
סם אלטמן (צילום: מאת Steve Jurvetson - https://www.flickr.com/photos/jurvetson/54446118165/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=170912794)

ענקית הבינה המלאכותית OpenAI, יצרנית הצ'אטבוט המהפכני ChatGPT, רושמת הישגים פיננסיים עוצרי נשימה ומושכת השקעות ענק המעידות על מעמדה הדומיננטי בשוק. החברה, הנתמכת על ידי מיקרוסופט, הכפילה את הכנסותיה בשבעת החודשים הראשונים של השנה, והגיעה לקצב הכנסות שנתי של 12 מיליארד דולר.

על פי דיווחים, הפופולריות המסחררת של מוצרי ChatGPT חצתה את רף 700 מיליון משתמשים פעילים בשבוע. משתמשים אלה כוללים הן לקוחות פרטיים והן עסקים המאמצים את טכנולוגיות הבינה המלאכותית המתקדמות של החברה.

כדי לתמוך בצמיחה המהירה ובשאפתנות הטכנולוגית, החברה מגייסת בימים אלה את החלק השני בסבב מימון ענק של 30 מיליארד דולר. משקיעים מובילים כבר הזרימו מאות מיליוני דולרים לסבב. הדיווחים מצביעים על כך שמשקיעים נוספים, למעט קונצרן SoftBank היפני, קרובים לסגור התחייבויות בהיקף של 7.5 מיליארד דולר בחלק זה של המימון. SoftBank עצמה השקיעה ב-OpenAI סכום כולל של 32 מיליארד דולר מאז השקעתה הראשונית בסתיו 2024.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הישגים פיננסיים עוצרי נשימה? שריפת מזומנים של 8 מיליארד דולר? שתבינו - היא מכניסה 12 מיליארד ומוציאה 20.
אוראל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות הטכנולוגיה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר