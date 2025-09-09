ענקית הבינה המלאכותית OpenAI, יצרנית הצ'אטבוט המהפכני ChatGPT, רושמת הישגים פיננסיים עוצרי נשימה ומושכת השקעות ענק המעידות על מעמדה הדומיננטי בשוק. החברה, הנתמכת על ידי מיקרוסופט, הכפילה את הכנסותיה בשבעת החודשים הראשונים של השנה, והגיעה לקצב הכנסות שנתי של 12 מיליארד דולר.

על פי דיווחים, הפופולריות המסחררת של מוצרי ChatGPT חצתה את רף 700 מיליון משתמשים פעילים בשבוע. משתמשים אלה כוללים הן לקוחות פרטיים והן עסקים המאמצים את טכנולוגיות הבינה המלאכותית המתקדמות של החברה.

כדי לתמוך בצמיחה המהירה ובשאפתנות הטכנולוגית, החברה מגייסת בימים אלה את החלק השני בסבב מימון ענק של 30 מיליארד דולר. משקיעים מובילים כבר הזרימו מאות מיליוני דולרים לסבב. הדיווחים מצביעים על כך שמשקיעים נוספים, למעט קונצרן SoftBank היפני, קרובים לסגור התחייבויות בהיקף של 7.5 מיליארד דולר בחלק זה של המימון. SoftBank עצמה השקיעה ב-OpenAI סכום כולל של 32 מיליארד דולר מאז השקעתה הראשונית בסתיו 2024.