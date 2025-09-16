חברת OpenAI, מפתחת ChatGPT הידוע, מסמנת קאמבק מרשים לתחום הרובוטיקה - לאחר שנסגרה חטיבת הרובוטיקה שלה לפני כחמש שנים. לפי דיווחים עולמיים, בחודשים האחרונים החלה החברה לגייס מדענים ומהנדסים מהשורה הראשונה לפיתוח מערכות רובוטיות דמויות אדם, מתוך כוונה להשתמש בהן כבסיס לפיתוח אינטליגנציה מלאכותית כללית (AGI).

בתחום הגיוס, OpenAI עם שורת בעלי תפקידים חדשים, בהם ד"ר צ'נגשו לי - חוקר מוביל מאוניברסיטת סטנפורד, שהתמחה בבניית מערכות הערכה לרובוטים דמויי אדם שמסוגלים לבצע משימות ביתיות מגוונות. מעבר לכך, החברה גייסה חוקרים נוספים ממעבדות רובוטיות אחרות ואף סטודנטים מבולטים בתחומי הבינה הרובוטית, דבר המצביע על כיוון אסטרטגי ברור בתחום הרובוטיקה דמוית אדם.

OpenAI פועלת גם להאצת מחקר ופיתוח באמצעים מגוונים, היא מפרסמת משרות למהנדסי מכונות עם התמחות בחיישני מגע, מערכות טקטיליות וחיישני כוח, משרות המסמנות עניין בייצור רובוטים בקנה מידה תעשייתי. על פי גורמים בתעשייה, הצעד מבטא את ההבנה כי כדי להגיע לאינטליגנציה כללית אמיתית - יש צורך לממש את אלגוריתמי הבינה לא רק בעולם הדיגיטלי, אלא גם במציאות הפיזית.

בעולם הרובוטי דמוי האדם יש ל-OpenAI תחרות גדולה: טסלה עם רובוט האופטימוס העתידי, בוסטון דיינמיקס עם פלטפורמת Atlas, וחברת Figure AI שגייסה לאחרונה מאות מיליוני דולרים, גם הם עבור פיתוחים בתחום. Figure AI אף הפסיקה את שיתוף הפעולה עם OpenAI לטובת פיתוח מערכת בינה מלאכותית רובוטית אינטגרטיבית ומקיפה משל עצמה.

האסטרטגיה החדשה של OpenAI - המתמקדת בגיוס מומחים, שיתופי פעולה ייחודיים ופיתוח טכנולוגיות חישה וייצור - עשויה להחזיר אותה להובלה בתחום הרובוטיקה האנושית ולהשפיע על עתיד הבינה המלאכותית בעולם.