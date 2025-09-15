הרובוט הרפואי ( צילום: יצרן )

אין זה סוד שענף הבריאות מתמודד עם מחסור הולך ומחמיר בכוח אדם ברחבי העולם, בעוד שארגון הבריאות העולמי מעריך כי עד 2030 יחסר למשק הבריאות הבינלאומי כ-4.5 מיליון אחיות. בה בעת, כשליש מאנשי הסיעוד מדווחים על תשישות ושחיקה גבוהה, מה שמוביל גם לשיעורי עזיבה מדאיגים.

בנקודת הזמן הזו משיקה פוקסקון, אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, את Nurabot - רובוט אח סיעודי חכם, שמיועד להפחית את העומס המוטל על האחיות באמצעות ביצוע משימות לוגיסטיות ושגרתיות. הנוראבוט פועל בבית החולים טאיצ'ונג בטאיוואן ומבוסס על שילוב עולמות ה-AI, רובוטיקה וחיישנים, תוך שימוש במודל שפה מתקדם של פוקסקון ופלטפורמת AI של NVIDIA.

הרובוט בפעולה ( צילום: יצרן )