אין זה סוד שענף הבריאות מתמודד עם מחסור הולך ומחמיר בכוח אדם ברחבי העולם, בעוד שארגון הבריאות העולמי מעריך כי עד 2030 יחסר למשק הבריאות הבינלאומי כ-4.5 מיליון אחיות. בה בעת, כשליש מאנשי הסיעוד מדווחים על תשישות ושחיקה גבוהה, מה שמוביל גם לשיעורי עזיבה מדאיגים.
בנקודת הזמן הזו משיקה פוקסקון, אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, את Nurabot - רובוט אח סיעודי חכם, שמיועד להפחית את העומס המוטל על האחיות באמצעות ביצוע משימות לוגיסטיות ושגרתיות. הנוראבוט פועל בבית החולים טאיצ'ונג בטאיוואן ומבוסס על שילוב עולמות ה-AI, רובוטיקה וחיישנים, תוך שימוש במודל שפה מתקדם של פוקסקון ופלטפורמת AI של NVIDIA.
הרובוט, שפותח יחד עם תאגיד הרובוטיקה קוואסאקי, מצויד בזרועות רובוטיות, תא לאחסון תרופות ודגימות, וחיישנים מתקדמים שמאפשרים לו להתנייד במסדרונות בית החולים, לשלוח תרופות למיטות החולים, להעביר דגימות ובשעות העומס - גם להדריך מבקרים ולסייע בניווטם במחלקות.
הבדיקות הראשונות שנערכו בבית החולים מצביעות על ירידה של 20-30% בעומס העבודה היומיומי המוטל על האחיות בזכות הרובוט: ביצוע משימות שגרתיות חוסך להן הליכה ועמידה מיותרות, ובכך מאפשר להן להתמקד בטיפול רפואי הדורש ידע מקצועי, שיקול דעת וקשר אנושי.
הנוראבוט פעיל במיוחד בשעות לילה, אז בתי החולים נדרשים לתפעל מחלקות עם מצבת כוח אדם מצומצמת. במסגרת זו, הרובוט עוזר לשמר רצף טיפולי ולספק שירותים נלווים, מבלי שהצוות ייאלץ לוותר על משימות טיפול קריטיות לטובת לוגיסטיקה. נתונים עדכניים מעידים כי בית החולים בוחן הרחבת הפריסה לעשרות יחידות נוספות עוד השנה, וכניסה רשמית לשוק הבינלאומי מיועדת ל-2026.
ההקשר הכלכלי והתעשייתי של המהלך מחזק את חשיבותו: השוק הגלובלי של בתי חולים חכמים מוערך ב-2025 בכ-72 מיליארד דולר, וחברות רבות פועלות לפיתוח רובוטים דומים, כגון Moxi האמריקאי של Diligent Robotics. עם זאת, מומחי בריאות מדגישים כי מערכות חכמות אינן מהוות פתרון יחיד למחסור - יש להתמודד גם עם מגבלות תשתית בבתי החולים, העדפות מטופלים לקשר אנושי, והיבטי בטיחות ואתיקה.
פוקסקון טרם חשפה את מחירי הרובוט, אך מצהירה: המטרה איננה להחליף את האחיות, אלא לאפשר להן להשקיע יותר במשימות טיפול מורכבות ולצמצם את השחיקה. "מדובר בשיתוף פעולה בין אדם למכונה שנועד לייעל את הבריאות, אך לא לגרוע מהממד האנושי", מסבירה אליס לין, מנהלת פיתוח בפוקסקון.
0 תגובות