במסגרת הופעה מפתיעה

אילון מאסק: זהו התאריך שהרובוטים של טסלה יוצעו למכירה לציבור

במסגרת הופעה מפתיעה בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, הכריז מאסק כי החברה תחל במכירת הרובוטים ההומנואידים שלה לציבור תוך כשנתיים | עם זאת, הוא מזהיר שהייצור הראשוני יהיה “איטי וכואב”, עד שיגיע לקצב המוני (טכנולוגיה)

מאסק בכנס בדאבוס (צילום: צילום מסך)

אילון מאסק, מנכ"ל טסלה, הודיע השבוע כי החברה מתכננת להתחיל למכור את הרובוט ההומנואידי Optimus לציבור הרחב עד סוף שנת 2027. ההכרזה נעשתה במפתיע במהלך שיחתו עם מנכ"ל בלאקרוק, לארי פינק, בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס. לדבריו, כבר כיום נעשה שימוש ברובוטים הראשונים במפעלים של טסלה לביצוע משימות פשוטות, ובמהלך 2026 הם צפויים לעבור למשימות מורכבות יותר.

מאסק הדגיש כי הוא רואה בפרויקט Optimus את העתיד האמיתי של החברה, וטען ש־80 אחוזים מערכה של טסלה בעתיד יגיעו מתחום הרובוטיקה. עם זאת, יומיים בלבד לפני נאומו, הזהיר בחשבון ה־X שלו שהשלבים הראשונים של הייצור יהיו איטיים במיוחד. “כאשר הכול חדש - תהליך הייצור הראשוני איטי באופן מכאיב” כתב, “אך בסוף הוא יהיה מהיר בצורה מטורפת.”

לפי התוכנית של טסלה, ייצור מצומצם לשימוש פנימי צפוי להתחיל כבר ב־2025, ובהמשך - “ייצור גבוה” במהלך 2026 שיאפשר אספקה גם לחברות אחרות. היעד השאפתני: ייצור של 50 עד 100 אלף יחידות ב־2026, ובהמשך עלייה להיקף של חצי מיליון עד מיליון רובוטים ב־2027.

במהלך הופעתו בדאבוס הציג מאסק חזון רחב יותר: עולם שבו הרובוטים ההומנואידים יהיו נפוצים יותר מבני אדם, והם יספקו כוח עבודה כמעט בלתי מוגבל. “כל אחד ירצה אחד כזה,” אמר מאסק, והוסיף, כפי שכבר אמר כמה פעמים בעבר, כי השילוב של אינטליגנציה מלאכותית ורובוטיקה הוא הדרך היחידה “לחסל את העוני העולמי.”

על פי הערכות של בנק ברקליס, שוק הרובוטים ההומנואידים נאמד כיום בכ־2–3 מיליארד דולר, אך צפוי להגיע לכ־40 מיליארד עד שנת 2035. ב־Wedbush מעריכים כי עם תחילת הייצור ההמוני, עשויה טסלה להגיע לשווי שוק של כ־2 טריליון דולר עוד השנה, ואולי אף ל־3 טריליון עד סוף 2026.

ההופעה של מאסק בדאבוס סימנה תפנית מעניינת: בעבר הוא ביטל את האירוע וכינה אותו “משעמם” ואף הטיל ספק בלגיטימיות שלו. אולם הפעם הגיע במה שנראה כמהלך תדמיתי מתוזמן היטב - יום אחד בלבד לאחר שנשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, נאם בפני המשתתפים מרחוק.

