כיכר השבת
במטרה לאסוף מידע פרטי

מתקפת ענק מגיעה ל-OpenAI דרך מכשירי עובדים שנפרצו

התקיפה, שהתבצעה דרך ספריות TanStack הפופולריות, חשפה חומרי גישה מוגבלים בלבד - אך מדגישה את הסיכון הגובר במתקפות על תשתיות קוד פתוח ותהליכי פיתוח אוטומטיים (טכנולוגיה)

OpenAI (צילום: Shutterstock)

חברת OpenAI הודיעה כי שני מכשירים של עובדיה נפרצו במסגרת מתקפת שרשרת אספקה רחבת היקף שכוונה למערכת של ספריות TanStack - אחת מחבילות הקוד הפתוח הנפוצות בעולם הפיתוח. למרות החדירה, החברה מדגישה כי לא נמצאה כל עדות לפגיעה במערכות ייצור, בנתוני משתמשים או בקניין רוחני.

לפי , הפעילות הזדונית כללה ניסיון לאיסוף פרטי גישה (credentials) מתוך מאגרי קוד פנימיים שאליהם הייתה לעובדים גישה. החברה ציינה כי רק "כמות מוגבלת של חומרי זיהוי" נחשפה, וכי לא זוהתה גישה למידע נוסף.

אחד הממצאים המשמעותיים באירוע הוא חשיפה של תעודות חתימה (code-signing certificates) המשמשות לאימות יישומי macOS של החברה. בעקבות זאת, OpenAI החלה בתהליך ביטול התעודות הקיימות והנפקת חדשות. משתמשי macOS יתבקשו לעדכן את האפליקציות הרלוונטיות - כולל ChatGPT, Codex ו-Atlas - עד לתאריך 12 ביוני, שלאחריו גרסאות ישנות ייחסמו על ידי מנגנון האבטחה Gatekeeper של אפל.

המתקפה הנוכחית היא חלק מקמפיין רחב יותר המכונה Mini Shai-Hulud, אשר פגע במאות חבילות קוד פתוח בפלטפורמות npm ו-PyPI. לפי חברות אבטחת מידע, הקבוצה העומדת מאחורי התקיפה - TeamPCP - פועלת לפחות מאז סוף 2025, והצליחה בעבר לגרום לנזקים משמעותיים, כולל גניבת מיליוני דולרים במטבעות קריפטוגרפיים.

הקוד הזדוני תוכנן לגנוב אסימוני גישה ל-GitHub, מפתחות API, והרשאות למערכות ענן, ואף כלל מנגנוני הפצה עצמית שאפשרו לו להמשיך ולהדביק חבילות נוספות באמצעות החשבונות שנפרצו.

ב-OpenAI ציינו כי ננקטו צעדי תגובה מיידיים, בהם ניתוק מערכות נגועות, ביטול הרשאות וגישה, והחלפת כלל האישורים הרגישים. החברה הדגישה כי אין צורך בפעולה מצד משתמשי iOS או Windows. משתמשי macOS מתבקשים לעדכן את האפליקציות דרך מקורות רשמיים בלבד, ולהימנע מהתקנות ממקורות לא מאומתים.

טכנולוגיהסייברמתקפת סייברבינה מלאכותיתOpenAI

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות הטכנולוגיה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר