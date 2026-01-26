YouTube משיקה כלי בינה מלאכותית ליוצרי תוכן ב־2026

ב־YouTube מכריזים על מהלך חסר תקדים שעתיד לשנות את פני היצירה הדיגיטלית: כלי חדש שיאפשר ליוצרי Shorts להפיק סרטונים בכיכובם - מבלי לעמוד מול מצלמה. במסגרת החידוש, בינה מלאכותית תוכל לשחזר את דמותו של היוצר, בקולו ובמראהו, ולהפוך אותו לגיבור הסרטון בלחיצת כפתור בלבד.

מנכ"ל YouTube, ניל מוהאן, חשף את החידוש במכתב השנתי לקהילת יוצרי התוכן: "השנה תוכל ליצור סרטון חדש בדמותך, לפתח משחקים באמצעות הנחיות טקסט, ולחקור אפשרויות חדשות במוזיקה. הבינה המלאכותית היא כלי לביטוי – לא תחליף ליוצר."

לפי נתוני החברה, כבר למעלה ממיליון ערוצים עושים שימוש יומיומי בכלי AI - החל מעריכת תוכן אוטומטית ועד כתוביות, דיבוב והפקת קליפים. במקביל, פורמט ה־Shorts ממשיך לצמוח במהירות - עם כ־200 מיליארד צפיות ביום, זינוק של כמעט פי שלושה מהנתונים שנרשמו בתחילת 2024.

יחד עם החדשנות מגיע גם האתגר: כיצד להגן על זכויות היוצרים ועל אמינות התוכן בעידן שבו קל לטשטש את הגבול בין אמיתי למלאכותי. מוהאן ציין כי החברה כבר מפעילה מערכת לזיהוי דמיון ביוצרי תוכן, המאפשרת לבקש הסרה של חומרים שנוצרו ללא אישור בעלי הזכויות. בנוסף, YouTube פועלת להפחתת מה שמכונה "AI slop" – תכנים ירודים שנוצרו על ידי אלגוריתמים - במטרה לשמר את איכות הצפייה.

מעבר לכך, YouTube ממשיכה להרחיב את מגוון הכלים ליוצרים, בהם יצירת קליפים אוטומטיים, מדבקות חכמות ותכונות דיבוב חוצות שפות. החברה אף מבקשת לשלב השנה פוסטים מבוססי תמונות בפיד של Shorts, בחלק מניסויי התוכן החדשים.

מוהאן סיכם כי 2026 תהיה שנה שבה “הגבול בין יצירתיות לטכנולוגיה מיטשטש”, וכי יוצרי התוכן ימשיכו לעמוד במרכז החזון של החברה. לדבריו, YouTube שילמה יותר מ־100 מיליארד דולר ליוצרים, אמנים וגופי מדיה בארבע השנים האחרונות - עדות לעוצמה של כלכלה שמונעת מדמיון אנושי הנתמך בבינה מלאכותית.