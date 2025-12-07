חוזה הענק מתממש: כמה רובים ומקלעי 'נגב' תספק ישראל להודו?

מקלע נגב ( צילום: אתר צה"ל )

חברת מפעלי נשק ישראל (IWI) מאיצה את הפעילות העסקית שלה מול הודו, והשנה תספק את המנה הראשונה של מקלעים קלים מתקדמים. שוקי שוורץ, מנכ"ל IWI, חשף בראיון לסוכנות הידיעות ההודית PTI כיצהמנה הראשונה של 40 אלף מקלעים קלים מסוג 'נגב' תסופק לצבא ההודי בתחילת שנת 2026.

השלבים הבאים: ההסכם, שנחתם בשנה שעברה, עבר את כל הבדיקות הממשלתיות והניסויים בהצלחה, ורישיון הייצור כבר התקבל. היכרות קודמת: זוהי העסקה השנייה למקלעי נגב; הראשונה, שנחתמה ב-2020, עסקה באספקת 16,479 מקלעים (בשווי 116.4 מיליון דולר), שסופקו ב-2021 והחליפו את מקלעי ה-INSAS המיושנים.

המקלע החדש של צה"ל ( צילום: אתר צה"ל )

שלוש תוכניות ענק: רובים מקוצרים ומערכת ארבל

מעבר למקלעים הקלים, שוורץ חשף כי IWI מעורבת כעת בשלוש תוכניות משמעותיות מול ניו דלהי:

רובים מקוצרים (CQB): החברה נמצאת בשלבי חתימה סופיים על הסכם לאספקת כ-170 אלף רובים מקוצרים מתקדמים, המיועדים לקרב פנים אל פנים (CQB) בשטח בנוי. ההסכם צפוי להיסגר עד סוף השנה הנוכחית או בתחילת 2026.לפי דיווחים בהודו, ההזמנה תפוצל: 60% יסופקו על ידי המיזם המשותף PLR Systems (עם קבוצת אדאני), ו-40% יסופקו על ידי היצרנית ההודית Bharat Forge.שיתוף פעולה טכנולוגי: IWI מקדמת שת"פ עם סוכנויות תחת משרד הפנים ההודי לשיווק כלי נשק (אקדחים, רובים ומקלעים), ומחזקת את יוזמת "Make in India".

ייצור משותף – מערכת ארבל: PLR Systems תשתתף בייצור משותף של מערכת הנשק הממוחשבת 'ארבל'.

מדובר במערכת הנשק הממוחשבת הראשונה בעולם המשתמשת באלגוריתמים לקביעת דיוק וירי מהיר, שיכולה להגיע לתפוקה של עשרות אלפי כלי נשק בשנה.

"ישראל צריכה לחזק את העצמאות שלה"

המנכ"ל הישראלי התייחס גם למגבלות אספקה שהוטלו על ידי מדינות אירופה לאחרונה, והבהיר: "ישראל צריכה לחזק את העצמאות שלה מהסיבה הזו".

הוא הוסיף כי IWI פיתחה "שרשרת אספקה משלנו לתמיכה בכוחות הגנה ברחבי העולם," מה שמאפשר לה להמשיך את משימותיה הביטחוניות ללא תלות. ההסכם הנוכחי מחייב אספקה על פני חמש שנים, אך שוורץ ציין כי יש לחברה יכולת להאיץ את התהליך במידת הצורך.