משהו פגע בירח במהירות 8,700 קמ"ש - וזה מה שנשאר

הדמיה של החללית LRO של נאס"א מקיפה את הירח ( צילום: NASA Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab )

השלב העליון של רקטת Falcon 9 של SpaceX התרסק על פני הירח ב-5 באוגוסט. איש לא צפה בהתנגשות עצמה, אבל טלסקופ בצ'ילה זיהה את ענן החומר שנפלט בעקבות הפגיעה, ומומחי מעקב בחלל היו משוכנעים שהרקטה אכן סיימה שם את דרכה.

עכשיו הגיע גם האישור המצולם. נאס"א פרסמה תמונות חדשות שצילמה החללית Lunar Reconnaissance Orbiter, שמקיפה את הירח ועוקבת אחר פני השטח שלו. השוואה בין צילום של האזור לפני ההתרסקות לצילום שאחריה חושפת מכתש חדש שלא היה שם קודם. והוא לא קטן. הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14

המכתש שנוצר מפגיעת רקטת Falcon 9 בירח בארבע זוויות תאורה ( צילום: NASA Goddard/Intuitive Machines )

קוטרו של המכתש כ-18 מטרים ועומקו פחות משלושה מטרים. סביבו נראים פסים כהים ובהירים שנוצרו מהחומר שהועף לכל עבר בעוצמת הפגיעה. החומר הכהה הגיע משכבת פני השטח, בעוד החומר הבהיר יותר נחשף משכבות עמוקות יותר של הקרקע.

הצורה שנוצרה סביב המכתש אפילו מזכירה כנפיים של פרפר.

אז איך רקטה של SpaceX הגיעה בכלל לירח?

כאן הסיפור נעשה מעניין יותר.

השלב שהתרסק לא שוגר במטרה לפגוע בירח. הוא היה חלק מרקטה ששיגרה ב-2025 שתי נחתות פרטיות ורכב קטן במסגרת משימות לירח.

אחרי שסיים את תפקידו, השלב העליון נותר בחלל. במשך יותר משנה הוא נע במסלול שהושפע בין היתר מכוח הכבידה ומפעילות השמש, עד שנקלע למסלול התנגשות עם הירח.

ב-SpaceX הבהירו עוד לפני ההתרסקות כי הפגיעה לא הייתה מכוונת וכי החברה עובדת עם נאס"א בניסיון למנוע מקרים דומים בעתיד.

ההתנגשות התרחשה במהירות של כ-5,400 מייל לשעה - כ-8,700 קמ"ש.

החללית הדרום קוריאנית Danuri הייתה הראשונה שהצליחה לצלם את אזור הפגיעה לאחר ההתרסקות. אולם התמונות החדשות של נאס"א, שצולמו מגובה של כ-60 מייל - כ-97 קילומטרים - מספקות כעת את המבט המפורט ביותר על המכתש החדש.

ה-Lunar Reconnaissance Orbiter מקיפה את הירח מאז 2009. הפעם נאס"א אף שינתה את זווית הצילום שלה כדי לקבל מבט טוב יותר על המקום שבו הסתיים מסעה הארוך והלא מתוכנן של חתיכת הרקטה - במכתש חדש על פני הירח.