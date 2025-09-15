מערכת AI חדשנית מאפשרת להציל נוסעי מטוסים מתאונות קשות

פרויקט REBIRTH, אותו הגו ישל וסים ודרשאן סריניוואסן מאוניברסיטת BITS בדובאי, הוא מערכת ראשונה מסוגה להפחתת נזקי תאונות אוויריות באמצעות שילוב חיישנים, בינה מלאכותית וטכנולוגיות בלימת זעזועים. המערכת עוקבת בזמן אמת אחר גובה, מהירות, מצב מנועים, כיוון, שריפות ופעולות טייס. כאשר הזיהוי הממוחשב מגלה כי התרסקות בלתי נמנעת מתחת לגובה 3,000 רגל, היא מפעילה אוטומטית סדרת פעולות חירום - תוך אפשרות להשאיר שליטה במסויימת בידי הטייס.

בתוך פחות משתי שניות, נפרסות כריות אוויר עבות ומהירות מחזית, מרכז וזנב המטוס. הכריות הרב שכבתיות בולמות את עיקר הפגיעה, סופגות כוחות תגובתיים ומפחיתות מעל 60% מהזעזועים על פי סימולציות. בנוסף, ממולאים דפנות ורצפת התא בנוזלים חכמים אשר מתקשים רק ברגע החבטה ובכך מגנים על הנוסעים. המערכת כוללת גם אמצעי איתור והכוונה, ובמידת האפשר - מפעילה דחפים רקטיים או בלימת מנועים להאטה נוספת.

הפרויקט נולד בעקבות התרסקות טיסת אייר אינדיה 171 ביוני האחרון, בה נהרגו 241 איש במרחק שניות ממראית ההמראה מהמדאבאד שבהודו. שורד יחיד בן 40, שישב מושב 11A, הצליח להימלט דרך יציאת החירום - ומקרה זה המחיש ליוזמים את הצורך הדחוף במענה אמיתי לשיפור סיכויי ההישרדות.

REBIRTH מועמד בימים אלו לגמר פרס ג'יימס דייסון, פרס עולמי להמצאות פורצות דרך. היזמים מבקשים להמשיך בפיתוח, לבצע ניסויי הדמיה ברשתות ומנהרות רוח, ולשלב את המערכת גם במטוסים קיימים. "המוטיבציה שלנו אינה לתהילה - אנו שואפים שבקרוב זה יציל חיים כאשר כל השאר כושל", מסרו.