המהפכה של הבינה המלאכותית בשוק העבודה כבר כאן. דוח "מצב מקום העבודה 2025" של ActivTrak, שניתח נתונים מ-218,900 עובדים ב-777 חברות, חושף זינוק דרמטי בשימוש בכלי AI.

על פי הדוח, 58% מהעובדים משתמשים כיום בכלי AI כמו ChatGPT או Copilot - עלייה של 107% מאז 2022. השימוש היומי הממוצע גדל ב-48%, כאשר העובדים משקיעים כ-10 דקות ביום בכלים הללו. כל הענפים והחברות בכל הגדלים מראים גידול עקבי באימוץ ה-AI.

אבל הנתונים מעלים פרדוקס מדאיג: למרות הזינוק בשימוש, ההשפעה המיידית על יעילות העבודה אינה חד-משמעית.

הציפייה היא שכלי AI יקצרו את יום העבודה וישפרו פרודוקטיביות. בפועל, משתמשי AI מדווחים על ימי עבודה ארוכים יותר בכ-8 דקות בהשוואה לעובדים שאינם משתמשים בכלים. בנוסף, זמן הפוקוס שלהם המשך של עבודה ממוקדת ללא הסחות דעת יורד ב-27 דקות בממוצע.

השפעות נוספות נוגעות להרגלי העבודה: משתמשי AI מראים יותר שיתוף פעולה (17 דקות) וריבוי משימות מוגבר (8 דקות). כלומר, הזמן שאמור להיות מוקדש לעבודה עמוקה הולך ומצטמצם.

המשמעות ברורה, למרות ההזדמנויות שה-AI מציע, השימוש הנוכחי גורם לעלייה בשיתוף פעולה ובריבוי משימות על חשבון זמן עבודה ממוקד.

הדוח מדגיש כי ההצלחה של האינטגרציה של AI תלויה בהכוונה ברורה לעובדים בנוגע לשיטות עבודה מומלצות. חשוב לשמר את הזמן הממוקד שלא ניתן לאוטומציה, כדי שהטכנולוגיה תתרום לפרודוקטיביות ולא תפגע בה. האתגר המרכזי כיום אינו רק אימוץ הכלים, אלא איזון בין היתרונות של AI לבין הצורך הקריטי לשמור על זמן פוקוס איכותי.