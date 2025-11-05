הסערה שהתחוללה בשנת 2023 סביב פיטוריו הפתאומיים של סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, מקבלת תפנית מסעירה במיוחד: במסגרת עדות שנמסרה בדיון המשפטי שמנהל אילון מאסק נגד החברה, התברר כי כבר ביום שאחרי ההדחה, החלו מתגבשים מגעים למיזוג בין OpenAI לבין המתחרה הגדולה אנתרופיק, בראשות דריו ודניאלה אמודאי.

העדות, שנפרסה על פני עשר שעות, חושפת כי שניים מחברי דירקטוריון OpenAI פנו או נענו לפניה מצד אנתרופיק ביום ה-18 בנובמבר 2023– פחות מיממה לאחר פיטורי אלטמן. המהלך נועד לאפשר לאנתרופיק להשתלט על OpenAI ולמזג את שני הגופים תחת הנהגה אחת. איליה סוצקבר, המדען הראשי של OpenAI, העיד כי התנגד בתוקף להסכם שכזה, אולם שאר חברי הדירקטוריון היו "הרבה יותר תומכים, אם לא ממש תמכו".

השיחות עם אנתרופיק נתקלו בסופו של דבר במכשולים מעשיים, ובעיקר - בצונאמי מחאות מצד עובדי OpenAI; למעלה מ-90% מהעובדים חתמו על מכתב אולטימטיבי שמאיים בהתפטרות המונית אם ההנהלה לא תחזיר את אלטמן לתפקיד. תחת לחץ כבד של המשקיעים, העובדים, ושותפה המרכזית מיקרוסופט, בוטלו כוונות המיזוג ואלטמן שב להנהגה - כל זאת חמישה ימים בלבד אחרי ההדחה.

אנתרופיק, שהוקמה כספין-אוף של צוות מוביל ב-OpenAI שפרש בשל חששות אתיים, הפכה בשנים האחרונות למתחרה בולטת בזירת הבינה המלאכותית העולמית. צירוף כל החטיבות היה יכול לייצר טלטלה דרמטית בענף ולשנות את מאזן הכוחות הטכנולוגי לשנים רבות.

כעת, בעיצומו של מאבק משפטי רחב שבו מאסק טוען כי OpenAI חרגה ממטרתה הציבורית, נחשפים גם עימותים אישיים בין דמויות מפתח ופרטים עזים על "דפוסי שקר ומניפולציות" - טענות שמאיימות לערער עוד את אמון הציבור בענקיות הבינה המלאכותית ואת הגדרות המוסר שבראשן.