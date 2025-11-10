כיכר השבת
גל פיטורים רחב: המדינה שבה הבינה המלאכותית משנה את שוק העבודה

בחברות המתמודדות עם עלויות מתייקרות, שינויים במדיניות וגידול מואץ של מערכות חכמות, התמונה ברורה: תהליכי אוטומציה מתרחבים, גיוס עובדים חדשים נעצר, והחשש לאובדן משרות הפך לחלק מהיומיום | מומחים מזהירים כי ללא השקעה נרחבת בהכשרה מותאמת לעידן הדיגיטלי, עובדי הדרג הנמוך והבינוני עלולים להישאר מאחור (כלכלה)

אנשי עסקים ברחובות לונדון (צילום: Shutterstock)

בעולם העבודה הבריטי מתחוללת בימים אלו טלטלה עזה, כשגל פיטורים חדש וסחף של קיצוצים הופכים לאיום ממשי על עובדים רבים - בעיקר באותם תפקידים משרדיים, מנהליים וזוטרים. על פי סקר ארצי של מוסד משאבי האנוש המרכזי CIPD, אחד מכל שישה מעסיקים צופה כי הבינה המלאכותית תביא להפחתה משמעותית במספר העובדים בארגון בשנה הקרובה. במיוחד נפגע אותן חברות גדולות מהמגזר הפרטי, שכבר החלו בתהליכי התייעלות אגרסיביים בהיקף לא מבוטל - דוגמת אמזון, שהודיעה לאחרונה על פיטורי 14 אלף עובדים.

הנתונים מדגישים כי מרבית הקיצוצים יגיעו מתפקידים מנהליים ומקצועיים זוטרים, כאשר החברות הגדולות במגזר הפרטי אינן מסתירות את כוונתן להסתמך יותר ויותר על מערכות בינה מלאכותית ופתרונות אוטומטיים. 26% מהמעסיקים בחברות אלו אף מעריכים כי יותר מעשירית מהכוח העבודה שלהם יצומצם עד סוף השנה.

יחד עם זאת, האתגרים הכלכליים ממשיכים להעיב על שוק העבודה ולהחריף את המצב: עליית הביטוח הלאומי שבוצעה באפריל האחרון והגיעה ל־15% מס שכר, לצד האטה בקליטת עובדים חדשה - מביאים את בריטניה לאחת מההאטות החריפות ביותר בגיוס עובדים בהשוואה בינלאומית. כך עולה ממחקר של חברת ManpowerGroup, המצביע על כך שהתייקרות העלויות, מהפכת הבינה המלאכותית וחוסר הוודאות במדיניות הכלכלית עומדים במוקד ההאטה הנוכחית.

"הידוק השורות באמצעים טכנולוגיים מעניק אפשרויות לשיפור פרודוקטיביות, אבל טומן בחובו סכנה להותיר אוכלוסיות שלמות מחוץ למעגל העבודה", מזהיר הכלכלן ג'יימס קוקט ממכון CIPD. לדבריו, יש צורך בתוכנית חירום לאומית להכשרה מחדש של עובדים, בדגש על בעלי תפקידים ראשוניים ומקצועות מקצועיים הנמצאים בצל סכנת אוטומציה - ובמיוחד בענפי הפיננסים, הביטוח, המחשוב ושירותי המנהלה.

בתגובה למצב, הממשלה הבריטית מנסה למתן את ההשפעה החברתית של המהפכה הטכנולוגית, ומפעילה שורת תוכניות הכשרה והסבה בשיתוף תאגידים בינלאומיים מובילים. "אנחנו מתמקדים ביצירת אלפי משרות חדשות ופתיחת הזדמנויות למיומנויות בינה מלאכותית ברחבי הארץ", מסר דובר ממשלתי, והוסיף כי כבר הושקעו 187 מיליון פאונד בתוכניות דיגיטליות ובמסלולי לימוד מתקדמים.

המשמעות: שוק העבודה הבריטי ניצב בעיצומם של שינויי עומק, המאלצים הן את המעסיקים והן את הממשלה להמציא מחדש את יחסי העבודה ואת הדרך בה יש להיערך לעידן בינה מלאכותית, תוך שמירה על חוסן תעסוקתי לעשורים הבאים.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

