425 אלף דולר קנס: טסו נמוך מדי בשמי עיראק – בניגוד להוראות

מטוס של חברת אייר פראנס ( צילום: shutterstock )

משרד התחבורה האמריקני (DOT) הודיע ביום שישי (23 באוקטובר) על הטלת קנסות בסך כולל של 425 אלף דולר על שתי חברות התעופה האירופיות הגדולות – אייר פראנס ו-KLM – לאחר שביצעו עשרות טיסות במרחב האווירי של עיראק בגובה נמוך מהמותר, בניגוד מוחלט להנחיות הבטיחות האמריקניות.

על פי החקירה שערך משרד הגנת הצרכן בתעופה של ה-DOT, בין השנים 2022 ל-2025 בוצעו יותר מ-130 טיסות כאלה. KLM ההולנדית ביצעה יותר מ-100 טיסות, ואייר פראנס יותר מ-30. כל הטיסות הללו נשאו את קוד הטיסה של חברת דלתא האמריקנית במסגרת הסכמי שיתוף קוד (Code Share), ולכן היו כפופות ישירות לרגולציה האמריקנית.

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הבעיה לא הייתה עצם המעבר בשמי עיראק, אלא הגובה. הרשויות בארה"ב קבעו זה שנים רף בטיחות מינימלי של 32 אלף רגל (כ-9.75 ק"מ) באזור בגדד (Baghdad FIR), במטרה להקטין את הסיכון לפגיעה במטוסים אזרחיים מאמצעי לחימה קרקעיים או מאיומים אחרים באזור הלא יציב. הטיסה מתחת לגובה הזה נחשבת להפרה חמורה. עשרות נמחצו למוות: בניין בן-16 קומות קרס לתוך עצמו דני שפיץ | 09:59 במסגרת ההסדר שהושג, על KLM הוטל הקנס הגדול יותר – 320 אלף דולר, ועל אייר פראנס – 105 אלף דולר. חלק מהקנס (265 אלף דולר בסך הכל) ישולם תוך 60 יום, והיתרה תיגבה רק אם החברות יבצעו הפרות נוספות בתוך שנה. בנוסף, שתי החברות חויבו להימנע לחלוטין מהפרות דומות בעתיד. החברות טענו בתגובה כי הטייסים פעלו לפי הוראות בקרת התעבורה האווירית המקומית, שביקשו מהם לרדת בגובה בגלל עומס תנועה, וכי סירבו להוראות כאלה היה עלול לסכן את הטיסה. ה-DOT דחה את הטענה, והבהיר כי החברות היו צריכות לתכנן מראש מסלולים חלופיים או להסיר את קוד דלתא מהטיסות הללו, לאחר שנודע להן שהתופעה חוזרת על עצמה במשך שנים.

מגדל אייפל בצרפת ( צילום: pixabay )

ההחלטה מדגישה שוב את המחמירות האמריקנית בכל הנוגע לבטיחות טיסות באזורים מסוכנים, גם כשמדובר בחברות זרות שטסות תחת קוד אמריקני.

כזכור, אייר פראנס הורשעה בשנה שעברה יחד עם איירבוס בהריגה ברשלנות תאגידית של 228 בני אדם, בפסק דין היסטורי שהתייחס להתרסקותה הטרגית של טיסה AF447 ב-2009. חברת KLM מצדה התמודדה עם חשד להידבקות בנגיף הנטה לאחר מגע עם נוסעת שמתה מהמחלה.