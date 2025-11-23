בשבוע האחרון נרשמה סערה בחברת Aer Lingus האירית לאחר שקברניט הושעה אחרי שסירב להושיב את צוות הדיילים בביזנס במקום בתיירים וזאת למרות שהטיסה הייתה ריקה לחלוטין

המקרה המדובר אירע בשבוע שעבר, במהלך טיסת repositioning, טיסה ללא נוסעים שמטרתה העברת צוות או מטוס ליעד מסוים. מטוס האיירבוס A330 היה אמור להגיע מבארבדוס (BGI) למנצ’סטר (MAN).

למרות שהמטוס כולו, ובפרט מחלקת העסקים היו ריקים לחלוטין, הורה הקברניט לצוות לשבת במחלקת התיירים.

אחד מאנשי הצוות הבכירים יותר, יצר קשר עם המטה בדבלין וביקש להעבירם לחלקת הביזנס. מנהל התפעול הראשי של החברה נענה לבקשה, יצר קשר עם הטייסים וביקש להעביר את הצוותים למחלקה הנחשקת.

להפתעתו, צוות הטייסים סירב בכל תוקף ואף טען כי החלטתם נוגעת לשיקולי משקל, בטיחות טיסה וכדומה ואין למטה סמכות להתערב בנושא זה. מיד עם הנחיתה הגיש הקברניט דוח בטיחות.

ההנהלה בדבלין ממש לא אהבה את אי הציות להוראות והשעתה את הטייס עם נחיתתו. איגוד הטייסים האירי (IALPA) הגיב בכעס חריג וטען כי מדובר בהתערבות מסוכנת של הנהלה בשיקול דעתו של קברניט בזמן טיסה.

האיגוד העביר הצבעת אי אמון במנכ"ל ובמנהל התפעול הראשי (COO), וטייסים המשמשים בתפקידי ניהול התפטרו במחאה על מה שהם מגדירים "התערבות חוזרת בהחלטות מבצעיות".

הקברניט עדיין מושעה והחקירה הפנימית בעניינו נמשכת. הטייסים מצפים לקבל בתוך כשבוע החלטה לגבי גורלו של הקברניט שהושעה, בזמן שהחברה מנהלת שני הליכי בדיקה: אחד פנימי ואחד חיצוני, במטרה להבין האם אכן התקיימה הצדקה מקצועית להגבלת מקומות הישיבה - או שמדובר באירוע של שיקול דעת בעייתי.