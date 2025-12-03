תסכולו הרב של גבר על חוסר יכולתו לשלם דמי החניה בנמל התעופה הבינלאומי לואי ארמסטרונג בניו אורלינס (MSY) עלול להוביל אותו לכלא פדרלי של עד 10 שנים לאחר שהתקשר לאיים על פצצה לשדה התעופה.

על פי תצהיר של ה-FBI שהוגש לבית משפט בלואיזיאנה, קורי ג'ונסון בן ה-35 מלואיזיאנה נעצר ב-7 בנובמבר לאחר חקירה מהירה של משרד השריף של מחוז ג'פרסון. ג'ונסון ניסה לעזוב את חניון הקצר בסביבות השעה 19:48 ברכבו, אך כרטיס האשראי שלו נחסם, ולא היו לו אמצעים אחרים לשלם את האגרה.

למקום הוזעקה משטרת המחוז לאחר שג'ונסון סירב להזיז את רכבו מנתיב היציאה למרות בקשות מרובות מצד אבטחת החניון ואפילו ממשטרת שדה התעופה המקומית.

ג'ונסון אכן הסכים בסופו של דבר להעביר את הרכב לחניון עילי בזמן שהוא משיג את הכספים הדרושים לתשלום החשבון, אך כעבור שעתיים, בסביבות השעה 21:50, הוא לכאורה התקשר למרכז התקשורת של שדה התעופה והשמיע איום בפצצה.

תיעוד מזעזע מאפגניסטן: עשרות אלפי בני אדם צופים בבן 13 מבצע הוצאה להורג אריה רוזן | 16:12

בשעה 22:35, ג'ונסון לכאורה ביצע שיחה שנייה למרכז התקשורת של שדה התעופה. במקרה זה, ג'ונסון איים על המוקדנית "אני אחתוך לך את הגרון!".

סגני השריף יזמו איכון לטלפון הסלולרי ששימש לביצוע שתי השיחות, מה שחשף כי מיקום הטלפון היה סמוך לטרמינל הצפוני בשדה. מספר הטלפון הנייד נקשר לג'ונסון, ושמו זוהה מיד על ידי סגני המשטרה כאותו אדם שהיה מעורב בתקרית בחניון. הם פנו לחניון העילי ומצאו את ג'ונסון יושב ברכבו, שם הוא נלקח למעצר.

ב-20 בנובמבר, ג'ונסון הואשם באישום יחיד של העברת איום פצצה במכוון, על פי משרד התובע האמריקאי במחוז המזרחי של לואיזיאנה, אם ג'ונסון יימצא אשם, הוא עלול לעמוד בפני עונש מקסימלי של 10 שנות מאסר, יחד עם קנס של עד 250,000 דולר.