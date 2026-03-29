חברת ארקיע הודיעה הבוקר (ראשון) על שינוי מיידי ובלתי צפוי במדיניות הרשויות בירדן, המשבש את פעילות הטיסות החלופית מנמל התעופה בעקבה. על פי ההודעה, הרשויות הירדניות אינן מאשרות עוד הפעלת חלק מהטיסות באמצעות מטוסים אירופאיים, דבר שמוביל לביטול טיסות עד להודעה חדשה.

השינוי המדיניות מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר נמל התעופה בעקבה משמש כחלופה מרכזית לנתב"ג בעקבות המצב הביטחוני בישראל. הצעד הירדני מצטרף לסדרת אירועים שמעידים על מדיניות משתנה כלפי ישראל, כפי שעלה גם מהפסקת ייצוא הירקות לישראל לפני מספר שבועות.

טיסה לבנגקוק תופעל בשתי טיסות דרך לרנקה

בהודעת ארקיע צוין כי במסגרת הטיסות למספר יעדים באירופה ולבנגקוק, הרשויות בירדן אינן מאשרות הפעלת חלק מהטיסות. בהיעדר אישורים רגולטוריים בזמן אמת, מספר טיסות שתוכננו לצאת מנמל התעופה בעקבה אינן מאושרות להפעלה כעת.

כתוצאה מכך, ארקיע נאלצת לבטל חלק מהטיסות מנמל זה עד להודעה חדשה. חלק מהפעילות יועבר לנמל התעופה בטאבה, בהתאם לאפשרויות התפעול והאישורים הנדרשים. החברה מסרה כי היא פועלת מול הגורמים הרלוונטיים בניסיון לחדש את הפעילות בהקדם האפשרי.

במקרה של טיסה 591 לבנגקוק, הנמצאת כעת בירדן, ארקיע הודיעה כי הטיסה מתקיימת אך תופעל באופן שונה. בשל מגבלות הרשויות בירדן, היא תופעל בשתי טיסות של חברת Jordan Aviation – טיסה מספר RA2453 וטיסה מספר RA2451 – ללרנקה, ומשם ימשיכו הנוסעים לבנגקוק בטיסות HFM591 ו-BGB583.