ענף התעופה והתיירות היוצאת בישראל מציג התאוששות מרשימה: מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (שני), עולה כי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025 חלה עלייה משמעותית בהוצאות הישראלים על נסיעות לחו״ל, ובפרט על טיסות בחברות תעופה זרות, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024.

לפני הנתונים, סך הוצאות הישראלים על נסיעות לחו״ל (לינה והוצאות נלוות) הסתכם בינואר-ספטמבר 2025 בכ-8.52 מיליארד דולר, לעומת כ-6.79 מיליארד דולר בלבד בתקופה המקבילה אשתקד. מדובר בעלייה של כ-25%, המעידה על חזרה מואצת של הביקושים לנסיעות בינלאומיות לאחר שנת 2024 החלשה.

גם הוצאות הישראלים על טיסות בחברות תעופה זרות רשמו גידול בולט. בתשעת החודשים הראשונים של 2025 הסתכמו הוצאות אלה ב-776 מיליון דולר לעומת 575 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-35%. הנתון משקף התחזקות משמעותית של נתח החברות הזרות בפעילות התעופה מישראל ואליה, על רקע חזרתן ההדרגתית של חברות בינלאומיות לפעילות סדירה והתרחבות היצע הקווים.

על פי הלמ"ס, הנתונים הרבעוניים מצביעים על מגמה עקבית לאורך השנה: בכל אחד משלושת הרבעונים הראשונים של 2025 נרשמה עלייה בהוצאות לעומת הרבעון המקביל ב-2024, כאשר הרבעון השלישי (יולי-ספטמבר) בלט במיוחד עם הוצאות של כ-3.91 מיליארד דולר על נסיעות לחו״ל, שיא לתקופה מאז 2023.

באופן חד משמעי נתוני תשעת החודשים הראשונים של 2025 מצביעים בבירור על התאוששות משמעותית בתיירות היוצאת מישראל, עם עלייה חדה בהוצאות הכוללות ועם התחזקות ברורה של החברות הזרות - מגמה שעשויה להשפיע על מבנה השוק והתחרות בענף התעופה גם בהמשך השנה.