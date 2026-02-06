כיכר השבת
קרח על המסלולים: נמל התעופה בברלין נסגר – טיסת אל על חזרה לישראל

מזג אוויר חורפי קיצוני שיתק את שדה התעופה בברלין, עשרות טיסות בוטלו ופעילות הנמל הופסקה לחלוטין עד מחר בבוקר (חדשות)

מטוס אל על (צילום: שאטרסטוק)

מזג אוויר חורפי קיצוני גרם הלילה להשבתה מלאה של נמל התעופה הבינלאומי של ברלין, לאחר הצטברות חריגה של קרח על מסלולי ההמראה והנחיתה. בעקבות הסכנה הבטיחותית, כלל הטיסות בוטלו – ובהן גם טיסת אל על שהייתה בדרכה מישראל לגרמניה ונאלצה להסתובב באוויר ולשוב לנתב״ג.

על פי הדיווח, המטוס של אל על כבר חצה את אזור הבלקן, אך כאשר התברר כי תנאי מזג האוויר בברלין אינם מאפשרים נחיתה בטוחה, התקבלה החלטה להחזירו לישראל. הטיסה חגה זמן מה מעל סרביה לפני ששינתה כיוון.

דוברת נמל התעופה ברלין ברנדנבורג מסרה כי הקרח שהצטבר על המסלולים הפך אותם ל“חלקים כמו זכוכית” והגדירה את המצב כ“סכנת חיים”. לדבריה, גם צוותי הקרקע התקשו לפעול בתנאים שנוצרו, וההחלטה על סגירת הנמל התקבלה משיקולי בטיחות בלבד.

עוד נמסר כי במהלך שעות היום ניסו בנמל לשמור על פעילות חלקית, אך ללא הצלחה. במשך רוב היום לא המריא אף מטוס, וההמראה הראשונה התאפשרה רק בשעות הבוקר המאוחרות. בסך הכול בוטלו במהלך היום 35 טיסות מתוך כ-180 שתוכננו, ורבות מהטיסות האחרות סבלו מעיכובים ממושכים.

עם החרפת התנאים בשעות הערב, התקבלה ההחלטה להשבית לחלוטין את פעילות הנמל – הן לטיסות נכנסות והן ליוצאות. הנהלת שדה התעופה עדכנה כי הפעילות צפויה להתחדש רק מחר בבוקר, בכפוף לשיפור במזג האוויר ולפינוי הקרח מהמסלולים.

