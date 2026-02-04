חברת התעופה הגרמנית קונדור איירליינס, הודיעה היום (רביעי) כי תחזור להפעיל טיסות מפרנקפורט-תל אביב, החל ממאי 2026. החזרה מגיעה לרגל חגיגות ה-70 להיווסדה, כאשר טיסתה הראשונה אי פעם של קונדור, ב-29 במרץ 1956, הייתה לישראל.

לחברה יש כ-70 מטוסים, כולם של חברת איירבוס והיא טסה ליעדים רבים באזור הים התיכון, אסיה, אפריקה, צפון אמריקה והקריביים. את הטיסה לתל אביב היא תפעיל עם איירובס A320. בעבר החברה היתה חלק מקבוצת לופטהנזה וכיום היא בבעלות חברת התעופה הפולנית - LOT.

לדברי החברה, חידוש הקו לתל אביב נועד לחזק את רשת היעדים דרך ההאב שלה בפרנקפורט, ולאפשר לנוסעים מאירופה ומצפון אמריקה אפשרויות הגעה ישירות נוספות לישראל. הטיסות כבר פתוחות למכירה באתר החברה, במוקד הטלפוני ובאמצעות סוכני נסיעות.

דיוויד קרלייל, סמנכ"ל תכנון רשת ושותפויות בקונדור, מסר: "תל אביב משלבת מסורת ומודרניות כמו מעט ערים בעולם – עיר בעלת חשיבות כלכלית, תרבותית והיסטורית גדולה עבור קונדור. חיבור העיר דרך ההאב המתפתח שלנו בפרנקפורט, דווקא בשנת ה-70 לפעילות החברה, הוא מהלך מיוחד עבורנו".