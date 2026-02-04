כיכר השבת
במסגרת חגיגות ה-70

שוק הטיסות מתרחב: חברת התעופה האירופאית חוזרת לישראל | כל הפרטים

חברת התעופה הגרמנית קונדור הודיעה היום על חידוש הטיסות הסדירות מנמל התעופה פרנקפורט (FRA) לנתב"ג, החל מ-11 במאי 2026 | הקו החדש יופעל באמצעות מטוסי Airbus A320 | הטיסות זמינות להזמנה כבר כעת באתר החברה, בטלפון ובאמצעות סוכני הנסיעות (תעופה)

(צילום: עמוד הפייסבוק של החברה)

חברת התעופה הגרמנית קונדור איירליינס, הודיעה היום (רביעי) כי תחזור להפעיל טיסות מפרנקפורט-תל אביב, החל ממאי 2026. החזרה מגיעה לרגל חגיגות ה-70 להיווסדה, כאשר טיסתה הראשונה אי פעם של קונדור, ב-29 במרץ 1956, הייתה לישראל.

לחברה יש כ-70 מטוסים, כולם של חברת איירבוס והיא טסה ליעדים רבים באזור הים התיכון, אסיה, אפריקה, צפון אמריקה והקריביים. את הטיסה לתל אביב היא תפעיל עם איירובס A320. בעבר החברה היתה חלק מקבוצת לופטהנזה וכיום היא בבעלות חברת התעופה הפולנית - LOT.

לדברי החברה, חידוש הקו לתל אביב נועד לחזק את רשת היעדים דרך ההאב שלה בפרנקפורט, ולאפשר לנוסעים מאירופה ומצפון אמריקה אפשרויות הגעה ישירות נוספות לישראל. הטיסות כבר פתוחות למכירה באתר החברה, במוקד הטלפוני ובאמצעות סוכני נסיעות.

דיוויד קרלייל, סמנכ"ל תכנון רשת ושותפויות בקונדור, מסר: "תל אביב משלבת מסורת ומודרניות כמו מעט ערים בעולם – עיר בעלת חשיבות כלכלית, תרבותית והיסטורית גדולה עבור קונדור. חיבור העיר דרך ההאב המתפתח שלנו בפרנקפורט, דווקא בשנת ה-70 לפעילות החברה, הוא מהלך מיוחד עבורנו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר