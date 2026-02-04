כיכר השבת
וויז אייר מסתערת על ישראל: פותחת קו חדש מנתב"ג לאי הפופולארי

חברת Wizz Air, ענקית הלואו-קוסט בישראל, מודיעה על השקת קו ישיר חדש בין תל אביב לפלרמו, פנינתה ההיסטורית של סיציליה | הקו החדש מצטרף לרשת ענפה של יעדים באיטליה הכוללת את רומא, מילאנו, ונציה, נאפולי וקטניה, ובכך משלים פריסה של שישה קווים ישירים מישראל לאיטליה (תעופה)

מטוס חברת 'וויזאייר' (צילום: shuterstock)

ענקית הלואו קוסט ההונגרית וויז אייר הודיעה היום (רביעי) על השקת קו ישיר חדש בין ישראל לפלרמו, בירת מערב סיציליה. הקו לפלרמו יופעל שלוש פעמים בשבוע, ויחל לפעול ב-27 ביולי.

הקו מצטרף לרשת הקווים הרחבה של החברה בין ישראל לאיטליה, שכוללת כעת שישה יעדים ישירים: מילאנו, רומא, ונציה, נאפולי, קטניה ופלרמו.

זהו הקו השני מישראל לסיציליה, לאחר שלפני כשבועיים הוכרז גם על קו לקטניה שבמזרח האי. הקו לקטניה צפוי להתחיל לפעול בחודש מאי, בתדירות של ארבע טיסות שבועיות.

פלרמו, הממוקמת בצפון-מערב האי סיציליה, מציעה שילוב מרתק של תרבות איטלקית אותנטית, היסטוריה עשירה, שווקים צבעוניים, חופים בצבע טורקיז ואוכל סיציליאני משובח. העיר מהווה גם נקודת מוצא אידאלית לטיולים ברחבי האי.

