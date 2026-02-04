וויז אייר מסתערת על ישראל: פותחת קו חדש מנתב"ג לאי הפופולארי

ענקית הלואו קוסט ההונגרית וויז אייר הודיעה היום (רביעי) על השקת קו ישיר חדש בין ישראל לפלרמו, בירת מערב סיציליה. הקו לפלרמו יופעל שלוש פעמים בשבוע, ויחל לפעול ב-27 ביולי.
הקו מצטרף לרשת הקווים הרחבה של החברה בין ישראל לאיטליה, שכוללת כעת שישה יעדים ישירים: מילאנו, רומא, ונציה, נאפולי, קטניה ופלרמו.
זהו הקו השני מישראל לסיציליה, לאחר שלפני כשבועיים הוכרז גם על קו לקטניה שבמזרח האי. הקו לקטניה צפוי להתחיל לפעול בחודש מאי, בתדירות של ארבע טיסות שבועיות.
פלרמו, הממוקמת בצפון-מערב האי סיציליה, מציעה שילוב מרתק של תרבות איטלקית אותנטית, היסטוריה עשירה, שווקים צבעוניים, חופים בצבע טורקיז ואוכל סיציליאני משובח. העיר מהווה גם נקודת מוצא אידאלית לטיולים ברחבי האי.
