שישה קווים ישירים וויז אייר מסתערת על ישראל: פותחת קו חדש מנתב"ג לאי הפופולארי חברת Wizz Air, ענקית הלואו-קוסט בישראל, מודיעה על השקת קו ישיר חדש בין תל אביב לפלרמו, פנינתה ההיסטורית של סיציליה | הקו החדש מצטרף לרשת ענפה של יעדים באיטליה הכוללת את רומא, מילאנו, ונציה, נאפולי וקטניה, ובכך משלים פריסה של שישה קווים ישירים מישראל לאיטליה (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 17:37