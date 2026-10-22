אל על וסאן דור מצטרפות לביטולים: הטיסות למרקש נעצרו

היום (חמישי) הצטרפה גם אל על לרכבת הביטולים של הטיסות למרקש. חברת הבת שלה, סאן דור, הודיעה על דחיית השקת הקו הישיר למרקש – שהייתה אמורה להתחיל ב-16 בנובמבר – וביטול כל הטיסות ליעד עד לפחות 15 בדצמבר. הסיבה המוצהרת: הנחיות חדשות של גורמי הביטחון בישראל.
זה לא בא בהפתעה. כבר בשבוע שעבר עצרה ארקיע את מכירת הכרטיסים למרקש והקפיאה תוכניות להרחבה, כולל חכירת מטוס נוסף. אתמול הצטרפה גם ישראייר, שעצרה מכירות עד להודעה חדשה ובוחנת את עתיד הקו שהיא מפעילה מאז אוגוסט. כעת, אף חברה ישראלית לא מוכרת כרטיסים ישירים למרוקו.
מה עומד מאחורי ההחלטות? הכל קשור לאירוע טרור בטיסת פליי דובאי ולהנחיות ביטחוניות מחמירות שהתקבלו בעקבותיו. ההנחיות נוגעות גם לטיסות של חברות ישראליות שמשתמשות במטוסים וצוותים חכורים (wet lease). אל על הדגישה שהיא נמצאת בקשר רציף עם גורמי הביטחון והרשויות, וממתינה לאישורים.
לנוסעים שטיסתם בוטלה הוצעו חלופות נדיבות יחסית: החזר כספי מלא, שובר זיכוי, או מעבר לטיסה אחרת של אל על/סאן דור לאירופה – ללא דמי שינוי והפרשי מחיר, בטווח של שלושה ימים מהמועד המקורי.
לא רק מרוקו: גם יפן נתקעה
במקביל, ארקיע מתמודדת עם כישלון נוסף. הקו הישיר לטוקיו, שהיה אמור להיפתח באוקטובר, בוטל לאחר שהרשויות ביפן סירבו לאשר הפעלה במתכונת של חכירה רטובה – מטוס וצוות זרים. אלפי נוסעים שכבר קנו כרטיסים נותרו מאוכזבים, והוגשו נגד החברה בקשות לתביעות ייצוגיות בטענה שמכרה טיסות בלי האישורים הנדרשים והודיעה על הביטול באיחור.
מה זה אומר לתייר הישראלי? מרקש הפכה בשנים האחרונות, בעיקר אחרי הסכמי אברהם, ליעד פופולרי מאוד – שווקים צבעוניים, מדבר, אווירה אקזוטית וקהילה יהודית היסטורית. אחרי הפסקה של כמעט שלוש שנים מאז 7 באוקטובר 2023, הטיסות הישירות חזרו בקיץ 2026 ונתנו תחושה של חזרה לנורמליות. עכשיו הכל שוב תלוי באוויר.
הנוסעים שכבר רכשו כרטיסים למרקש צריכים לבדוק את האפשרויות מול החברות. מי שתכנן חופשה ביפן – יצטרך להסתפק בטיסות עם עצירות ביניים או לבחור יעד אחר.
ענף התעופה הישראלי מוכיח שוב עד כמה הוא רגיש לאירועים ביטחוניים ולרגולציה בינלאומית. מרקש תחכה. השאלה היא לכמה זמן.