אל על וסאן דור מצטרפות לביטולים: הטיסות למרקש נעצרו

היום (חמישי) הצטרפה גם אל על לרכבת הביטולים של הטיסות למרקש. חברת הבת שלה, סאן דור, הודיעה על דחיית השקת הקו הישיר למרקש – שהייתה אמורה להתחיל ב-16 בנובמבר – וביטול כל הטיסות ליעד עד לפחות 15 בדצמבר. הסיבה המוצהרת: הנחיות חדשות של גורמי הביטחון בישראל.

זה לא בא בהפתעה. כבר בשבוע שעבר עצרה ארקיע את מכירת הכרטיסים למרקש והקפיאה תוכניות להרחבה, כולל חכירת מטוס נוסף. אתמול הצטרפה גם ישראייר, שעצרה מכירות עד להודעה חדשה ובוחנת את עתיד הקו שהיא מפעילה מאז אוגוסט. כעת, אף חברה ישראלית לא מוכרת כרטיסים ישירים למרוקו.

מה עומד מאחורי ההחלטות? הכל קשור לאירוע טרור בטיסת פליי דובאי ולהנחיות ביטחוניות מחמירות שהתקבלו בעקבותיו. ההנחיות נוגעות גם לטיסות של חברות ישראליות שמשתמשות במטוסים וצוותים חכורים (wet lease). אל על הדגישה שהיא נמצאת בקשר רציף עם גורמי הביטחון והרשויות, וממתינה לאישורים.

לנוסעים שטיסתם בוטלה הוצעו חלופות נדיבות יחסית: החזר כספי מלא, שובר זיכוי, או מעבר לטיסה אחרת של אל על/סאן דור לאירופה – ללא דמי שינוי והפרשי מחיר, בטווח של שלושה ימים מהמועד המקורי.

ארקיע עוצרת מכירות למרקש בעקבות דרישת גורמי ביטחון מישאל לוי | 21.10.26

לא רק מרוקו: גם יפן נתקעה

במקביל, ארקיע מתמודדת עם כישלון נוסף. הקו הישיר לטוקיו, שהיה אמור להיפתח באוקטובר, בוטל לאחר שהרשויות ביפן סירבו לאשר הפעלה במתכונת של חכירה רטובה – מטוס וצוות זרים. אלפי נוסעים שכבר קנו כרטיסים נותרו מאוכזבים, והוגשו נגד החברה בקשות לתביעות ייצוגיות בטענה שמכרה טיסות בלי האישורים הנדרשים והודיעה על הביטול באיחור.