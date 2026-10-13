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בפעם השנייה היום

דרמה בניו יורק: חשוד סיפר למשטרה שהטמין פצצה בטיסה לישראל

אחרי שטען הבוקר שהטמין פצצה בטיסת דלתא מניו יורק לנתב"ג, החשוד צלצל בשעות האחרונות שוב למשטרה ודיווח על פצצה בטיסה שאמורה להמריא הלילה מארה"ב לישראל | המטוס, שכבר נערך להמראה, לא קיבל אישור להמריא, עד לבדיקה נוספת של גורמי הביטחון (חדשות)

אא
איציק אברהם
כיכר השבת |
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שדה התעופה בנתב"ג (צילום: Moshe Shai/FLASH90)

פעמיים באותו יום: החשוד שטען הבוקר שהטמין פצצה במטוס חברת דלתא מניו יורק לנתב"ג, צלצל הערב (שלישי) שוב למשטרה ודיווח על פצצה בטיסה שאמורה להמריא הלילה מארה"ב לישראל.

על פי הדיווח בכאן חדשות, המטוס, שכבר נערך להמראה לישראל מניו יורק, לא קיבל אישור להמריא, עד לבדיקה נוספת של גורמי הביטחון בארה"ב, ואישור גורמי הביטחון הישראלים ומשרד התחבורה.

כזכור, הבוקר הורדו נוסעים ממטוס דלתא שנחת בנתב"ג מניו יורק, בעקבות הודעה אנונימית על הימצאותה של פצצה. לאחר מכן רשות שדות התעופה עדכנה כי בתום סריקות מטוס דלתא שנחת בנתב"ג, ובו התקבל דיווח על הימצאות פצצה, לא נמצאו ממצאים חריגים והוכרזה חזרה לשגרה.

על פי הודעת רשות שדות התעופה, המטוס הועבר לעמדת חניה מרוחקת, כל הנוסעים ירדו מהמטוס בשלום, והוא נסרק ביסודיות על ידי גורמי הביטחון של נתב"ג.
נתב"גדלתאאיום בפצצה

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