טיסה שגרתית של דלתא איירליינס מפריז לאטלנטה דיווחה על ריח חריג בתא הנוסעים זמן קצר לאחר ההמראה, מה שגרם לתקלה מבצעית במהלך הטיסה הטרנס-אטלנטית. הטיסה, שפעלה מפריז שארל דה גול לאטלנטה, נחתה מאוחר יותר בשלום כאשר שירותי החירום היו בכוננות כאמצעי זהירות בנמל התעופה הית'רו בלונדון.

נוסעים על הסיפון דיווחו על ריח מוזר שמקורו בחלקו האחורי של האיירבוס A330 זמן קצר לאחר ההמראה מפריז. הריח, על פי הדיווחים, "גרם לכאבים באפם ואוזניהם של הנוסעים", וצוות הטיסה הודה בבעיה תוך כדי טיפול במצב במהלך הטיסה.

לפני ההמראה, המטוס חווה גם בעיה בהנעת מנוע ימין בפריז, שגרמה לעיכוב בזמן שטיפלו מהנדסי הקרקע בבעיה. לאחר פתרון הבעיה, הטיסה המריאה והמשיכה כרגיל עד שהורגש ריח רע בתא הנוסעים.

המטוס ביצע נחיתה חלקה בלונדון, כאשר רכבי החירום הוצבו ליד המסלול. לאחר הנחיתה, המטוס נשאר לזמן קצר על המסלול לפני שירד מהמסלול ועצר באזור המיועד לכך. ניידות כיבוי והצלה הקיפו את המטוס כאמצעי זהירות, אך לא נדרשה התערבות חירום.