תקרית חריגה: טיסת פנים של חברת אמריקן איירליינס שעמדה להמריאה מנמל התעופה JFK בניו יורק, התעכבה למעלה משעה. לפי אחד הנוסעים, באחת מהשורות במטוס היו חסרות מדבקות של "אסור לעשן" שמודבקות על גב המושב. בעקבות כך המטוס לא היה יכול לקבל אישור המראה.

בפוסט שפרסם ברשת 'רדיט' כתב אחד הנוסעים: "כולנו עלינו למטוס והתיישבנו במקומות, ובשלב מסוים הקברניט יצא להודיע לנו שלפני שעה הם גילו שבשורה 18 חסרה המדבקה 'אסור לעשן'".

לטענתו "הם חיכו שצוות התחזוקה של JFK ידפיס מדבקה חדשה, כי בלעדיה המטוס לא היה רשאי להמריא מבחינה חוקית". הנוסע הוסיף בהומור שחור: "אתם בטח צוחקים עליי. היו לי הרבה עיכובים וביטולים במהלך השנים, אבל זה אולי עולה על כולם באבסורדיות".

מדובר בתקנות מחמירות של ה-FAA (רשות התעופה הפדרלית בארה"ב) שנכנסו לתוקף לאחר שבמשך שנים ניתן היה לעשן במטוסים וכעת חל איסור מוחלט על כך. בנוסף, במטוס צריכה להיות נורה של איסור עישון שנמצאת מעל המושבים ומופעלת כל הזמן, לצד הנורה שמורה על הידוק החגורות בעת הצורך.

חוק מוזר נוסף, הוא שבכל תא שירותים חייבת להיות מאפרה, אף שאסור לעשן במטוס באופן גורף, וזאת על מנת שאם מישהו מפר את החוקים ובכל זאת מדליק סיגריה, יהיה מקום בטוח לכבות אותה באוויר.

גארי לף, מומחה לתעופה ובעל בלוג "View From the Wing", אמר לפוקס ניוז כי לחברת התעופה לא הייתה ברירה ברגע שזוהתה הבעיה. לדבריו, "ברגע שמישהו דיווח על השלט החסר, לאמריקן איירליינס לא הייתה ברירה אלא לדחות את הטיסה כדי לטפל בכך".