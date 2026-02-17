"הפתעה" דוחה בטיסה: המטוס נאלץ לשוב על עקבותיו בגלל... עכבר

טיסה של חברת התעופה הסקנדינבית SAS, שהמריאה מסטוקהולם למלאגה, נאלצה בסוף השבוע להסתובב חזרה לאחר ש'הפתעה דוחה' נמצאה על המטוס. הטיסה הייתה מעל בלגיה, כשעה וחצי אחרי ההמראה, כשהטייסים גילו שהם צריכים להסתובב בגלל עכבר שמתרוצץ במטוס.

בגובה 37 אלף רגל הטייסים דיווחו כי הנוסעים ראו עכבר, והם נאלצים לשוב על עקבותיהם כדי להוריד את הנוסע הסמוי. כשנחתו חזרה בבירה השוודית, המטוס הושבת כדי שהמהנדסים יסלקו את המכרסם. הנוסעים עצמם נאלצו לשבת בטיסה במשך שלוש שעות, רק כדי לחזור ליעד ממנו יצאו.

ל-SAS כבר יש היסטוריה מפוקפקת עם מכרסמים, לאחר שבספטמבר 2024, נאלץ מטוס נוסף לסטות מהמסלול המקורי, בגלל שעכבר קפץ ממגש האוכל של נוסע ורץ מול הנוסעים המומים.

החולדה המפוחדת החלה להתרוצץ במטוס, מה שהוביל את הטייס להחלטה להנחית את המטוס באופן מיידי בקופנהגן. על פי דובר חברת התעופה, אוישטיין שמידט, אירועים מסוג זה נדירים ביותר.

הדיילים נדהמו: נוסע זחל בין המושבים בזמן ההמראה והחל לצעוק איציק אברהם | 19:08

בדצמבר האחרון נתקעו כ-250 נוסעים באיים ארובה ובוניירה שבקריביים לאחר שהטיסה שלהם לאמסטרדם בחברת KLM בוטלה, בעקבות עכברוש שהתגלה על סיפון המטוס. בסרטון שפרסמו הנוסעים נראה העכברוש נע מאחורי וילון בתוך תא הנוסעים. חברת התעופה מסרה כי המטוס לא המשיך בדרכו חזרה לאמסטרדם משום שנדרש ניקוי יסודי ובדיקה מקיפה.