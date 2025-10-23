אחרי כמעט עשור: זו חברת התעופה שתשוב לטוס לישראל

( צילום: שטארסטוק )

אחרי 9 שנות היעדרות, תשוב לפעול בישראל Scandinavian Airlines System, או בשמה המקוצר SAS, חברת התעופה המובילה והגדולה במדינות סקנדינביה. החברה תפתח קו ישיר בין קופנהגן לתל אביב, שיפעל בתדירות של שתי טיסות שבועיות בשלב זה. בעונת הקיץ הבאה צפויה החברה להגדיל את התדירויות לעד 4 טיסות שבועיות.