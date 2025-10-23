אחרי כמעט עשור: זו חברת התעופה שתשוב לטוס לישראל

אחרי 9 שנות היעדרות, תשוב לפעול בישראל Scandinavian Airlines System, או בשמה המקוצר SAS, חברת התעופה המובילה והגדולה במדינות סקנדינביה. החברה תפתח קו ישיר בין קופנהגן לתל אביב, שיפעל בתדירות של שתי טיסות שבועיות בשלב זה. בעונת הקיץ הבאה צפויה החברה להגדיל את התדירויות לעד 4 טיסות שבועיות.
חברת התעופה הסקנדינבית נוסדה בשנת 1946 כשיתוף פעולה בין שלוש מדינות - דנמרק, נורבגיה ושוודיה, במטרה להקים כוח תעופתי שיחבר את מדינות סקנדינביה לשאר העולם.
עם השנים, החברה התרחבה והפכה לסמל של אמינות בתעופה האירופית, כשהיא מפעילה כיום טיסות לכ-125 יעדים ב-4 יבשות: אירופה, אפריקה, אסיה ואמריקה. בשנת 2023 הטיסה החברה 23.7 מיליון נוסעים.
עבור הנוסעים הישראלים כניסתה של SAS תהווה אפשרות נוספת לטיסות טרנס-אטלנטיות עם קונקשן דרך קופנהגן, ושער נוסף לאירופה, בימים בהם התעופה הבינלאומית לישראל וממנה חוזרת, בתקווה, לזמנים טובים יותר מאשר בשנתיים האחרונות.
במקביל, בימים הקרובים ישובו לישראל חברות תעופה רבות המחדשות את הקווים, ביניהן בריטיש איירווייז, Eurowings, איבריה אקספרס ועוד. גם חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות, אתיחאד אירווייז, ששבה לטוס לנתב"ג לאחר סיום מבצע "עם כלביא" אף הודיעה על הגדלת תדירות הטיסות שלה בישראל ב-25%.
