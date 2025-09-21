המטוס של ארקיע המריא לניו יורק ללא נוסעים - זו הסיבה המפתיעה

בסוף השבוע ביצעה חברת התעופה הישראלית ארקיע, באמצעות מטוס ה-a321 LR שלה, טיסת הדגמת יכולות לרשות התעופה האזרחית של ישראל (רת"א). הטיסה המריאה מפריז ונחתה ב-JFK בניו יורק והיו עליה רק טייסים וכמה דיילים.

הטיסה התקיימה במסגרת תהליך קבלת רישיון ההפעלה לחציית האוקיינוס האטלנטי וליעדים בצפון אמריקה – בהם נמל התעופה JFK בניו יורק.

נכון להיום, ארקיע מפעילה טיסות לניו יורק בעזרת מטוסים בחכירה רטובה של חברות זרות, בעוד שלה, נכון לעכשיו, אין את הרישיון המתאים להפעיל טיסות כאלה עם מטוסי החברה.

כמו כן, היום לארקיע אין מטוס רחב גוף בבעלותה שיכול לטוס ישיר מנתב"ג לצפון אמריקה, וזו גם הסיבה שהמטוס שלה המריא מפריז.

על פי החברה, טיסה זו מהווה נדבך מרכזי בבניית יכולות החברה להפעיל טיסות ליעדים רחוקים, כאשר יהיו לה בעתיד מטוסים רחבי גוף משלה.

עוז ברלוביץ’, מנכ"ל ארקיע, אמר: "זהו יום חשוב עבור ארקיע. טיסת ההדגמה שביצענו אמש היא אבן דרך משמעותית בהכשרת החברה להפעלת טיסות לונג הול. כזכור, השנה פתחנו את הקו לניו יורק שהביא בשורת מחירים ותחרות אמיתית לישראלים, ובקרוב נחל בהפעלת הטיסות החדשות לתאילנד ווייטנאם. מהלך זה מבסס את ארקיע כשחקן מרכזי גם בטיסות הטרנסאטלנטיות".

הקברניט יותם גלאון, סמנכ״ל מבצעים ארקיע, הוסיף: ״טיסה זו מסכמת תהליך מורכב של פיתוח יכולות, שהחל לפני חודשים ספורים בלבד – זמן קצר באופן מרשים ביחס להיקף הפרויקט. בזכות מומחיותם ומסירותם של אנשינו, הדרכנו את צוותי האוויר, אנשי התחזוקה וקציני המבצעים; כתבנו נהלים מבצעיים מורכבים; והקמנו מערך שליטה ושיגור ייעודי לחציית האטלנטי. זהו הישג משמעותי וקפיצת מדרגה ביכולות החברה, הממקמים את ארקיע בקו אחד עם חברות התעופה המובילות בעולם״.