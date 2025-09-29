כבכל שנה, ולקראת היום הקדוש בשנה, רשות שדות התעופה מפרסמת הבוקר (שני) את לוחות הזמנים המעודכנים לקראת ערב יום הכיפורים (יום רביעי, 1/10) ולמוצאי יום הכיפורים (יום חמישי, 2/10), עבור פעילות שדות התעופה והמעברים הבין-לאומיים.
פעילות בנתב"ג בערב יום כיפור
ביום רביעי, ערב יום כיפור, תסתיים הפעילות האווירית בנמל התעופה בן גוריון בשעות הצהריים:
- הטיסה האחרונה תנחת בשעה 13:50
- הטיסה הבינלאומית האחרונה תמריא בשעה 13:55 מטרמינל 3
פעילות בנתב"ג במוצאי יום כיפור
הפעילות האווירית בנתב"ג תחודש בלילה שבין חמישי לשישי:
- הטיסה הבינלאומית הראשונה תנחת ביום חמישי, 2/10, בשעה 22:05
- הטיסה הראשונה תמריא ביום חמישי, 2/10, בשעה 23:30
נמל התעופה רמון באילת
- ביום רביעי, 1/10 – הפעילות תסתיים בשעה 11:30
- ביום שישי, 3/10 – הפעילות תחודש בשעה 6:00 בבוקר
נמל התעופה חיפה
- הטיסה האחרונה תנחת ביום רביעי, 1/10, בשעה 14:00
- הפעילות תחודש ביום שישי, 3/10, בשעה 7:00 בבוקר
סגירת נתב"ג בערב יום כיפור בשנה שעברה (צילום: עמוד האינסטגרם של שדה התעופה)
שעות פעילות מעברי הגבול
להלן זמני סגירה ופתיחה של המעברים היבשתיים לירדן ומצרים:
- מעבר אלנבי ייסגר ביום שלישי, 30/9, בתום יום הפעילות יחזור לשגרה ביום שישי, 3/10.
- מעבר בגין (טאבה) ייסגר ביום רביעי, 1/10, בשעה 13:00ייפתח ביום חמישי, 2/10, בשעה 22:00.
- מעבר רבין ייסגר ביום רביעי, 1/10, בשעה 12:00 וייפתח ביום שישי, 3/10, בבוקר.
- מעבר נהר הירדן ייסגר ביום רביעי, 1/10, בשעה 12:00 וייפתח ביום שישי, 3/10, בבוקר.
