כבכל שנה

טסים בערב או מוצאי יום כיפור? זה לוח הזמנים לפעילות שדות התעופה

כמדי שנה, ביום הקדוש ביותר לעם היהודי, כל המדינה שובתת ובתוך כך גם כלל מעברי הגבול | רשות שדות התעופה מפרסמת הבוקר את לוח הזמנים של הסגירה והפתיחה של המעברים | חשוב לבדוק את זמני הטיסות מראש ולהיערך בהתאם (בארץ, תעופה)

חרדים בנתב"ג (צילום: Nati Shohat/FLASH90)

כבכל שנה, ולקראת היום הקדוש בשנה, רשות שדות התעופה מפרסמת הבוקר (שני) את לוחות הזמנים המעודכנים לקראת ערב יום הכיפורים (יום רביעי, 1/10) ולמוצאי יום הכיפורים (יום חמישי, 2/10), עבור פעילות שדות התעופה והמעברים הבין-לאומיים.

פעילות בנתב"ג בערב יום כיפור

ביום רביעי, ערב יום כיפור, תסתיים הפעילות האווירית בנמל התעופה בן גוריון בשעות הצהריים:

  • הטיסה האחרונה תנחת בשעה 13:50 
  • הטיסה הבינלאומית האחרונה תמריא בשעה 13:55 מטרמינל 3

פעילות בנתב"ג במוצאי יום כיפור

הפעילות האווירית בנתב"ג תחודש בלילה שבין חמישי לשישי:

  • הטיסה הבינלאומית הראשונה תנחת ביום חמישי, 2/10, בשעה 22:05 
  • הטיסה הראשונה תמריא ביום חמישי, 2/10, בשעה 23:30

נמל התעופה רמון באילת

  • ביום רביעי, 1/10 – הפעילות תסתיים בשעה 11:30
  • ביום שישי, 3/10 – הפעילות תחודש בשעה 6:00 בבוקר

נמל התעופה חיפה

  • הטיסה האחרונה תנחת ביום רביעי, 1/10, בשעה 14:00
  • הפעילות תחודש ביום שישי, 3/10, בשעה 7:00 בבוקר
סגירת נתב"ג בערב יום כיפור בשנה שעברה (צילום: עמוד האינסטגרם של שדה התעופה)

שעות פעילות מעברי הגבול

להלן זמני סגירה ופתיחה של המעברים היבשתיים לירדן ומצרים:

  • מעבר אלנבי ייסגר ביום שלישי, 30/9, בתום יום הפעילות יחזור לשגרה ביום שישי, 3/10.
  • מעבר בגין (טאבה) ייסגר ביום רביעי, 1/10, בשעה 13:00ייפתח ביום חמישי, 2/10, בשעה 22:00.
  • מעבר רבין ייסגר ביום רביעי, 1/10, בשעה 12:00 וייפתח ביום שישי, 3/10, בבוקר.
  • מעבר נהר הירדן ייסגר ביום רביעי, 1/10, בשעה 12:00 וייפתח ביום שישי, 3/10, בבוקר.

