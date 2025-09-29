כבכל שנה טסים בערב או מוצאי יום כיפור? זה לוח הזמנים לפעילות שדות התעופה כמדי שנה, ביום הקדוש ביותר לעם היהודי, כל המדינה שובתת ובתוך כך גם כלל מעברי הגבול | רשות שדות התעופה מפרסמת הבוקר את לוח הזמנים של הסגירה והפתיחה של המעברים | חשוב לבדוק את זמני הטיסות מראש ולהיערך בהתאם (בארץ, תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 11:13