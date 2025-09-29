לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד הוגשה השבוע תביעה אזרחית בסכום של כ-9.78 מיליון שקלים (2.9 מיליון דולר), שהגישו שתי חברות ביטוח בינלאומיות -Allianz Global Corporate & Specialty SE הגרמנית ו-Aspen Managing Agency Limited הבריטית.

התביעה הוגשה נגד רשות שדות התעופה וכנגד חברת לאופר תעופה - גהי בע"מ, המספקת שירותי קרקע בנתב"ג, בגין התאונה הקרקעית בין מטוסים של אל על וגרמניה איירליינס ב-2018.

לטענת התובעות, עובדי הגרירה הצטופפו בגורר עקב מזג האוויר הגשום ולא בחנו כראוי את השטח, ובעקבות כך נגרם למטוס של גרמניה איירליינס נזק בהיקף של כמעט 3 מיליון דולר.

האירוע המדובר התרחש במרץ 2018 כאשר מטוס מסוג בואינג 737 של גרמניה איירליינס ביצע דחיפה לאחור מהשרוול לקראת המראה לברלין, ופגע בזנב של מטוס אל על שנערך להמראה לרומא. במטוסים היו נוסעים, אך איש לא נפגע. עם זאת נגרם נזק רב למטוסים ושניהם הושבתו באותו היום.

על פי כתב התביעה שהוגש לבית המשפט באמצעות עוה"ד אור נוי ולירון ליברמן ממשרד פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני, המטוס של גרמניה איירליינס עליו היו 127 אנשי צוות ונוסעים המתין לקבלת אישור לתזוזה ודחיפה מצד מפקח הקרקע של רשות שדות התעופה, לכיוון נקודת ההתנעה שנקבעה על ידי פקח הקרקע. לאחר שהפקח אישר וקבע את יעד הדחיפה החל גורר למשוך את המטוס, כשבמקביל גם מטוס אל על שעליו היו 240 אנשי צוות ונוסעים קיבל אישור דחיפה.

לטענת החברה, צוות הגרירה המונה שני עובדים אמור לפעול באופן שבו אחד מהם נוהג והשני מחובר למערכת המטוס ושומר על קשר עם הטייס. בפועל, ככל הנראה עקב מזג האוויר הגשום ששרר באותו הבוקר, שני אנשי הצוות הצטופפו בתא הנהג של הגורר, דבר שפגע בשדה הראיה שלהם. כתוצאה מכך, שני הזנבות של המטוסים התנגשו ונגרם להם נזק רב.

עלות תיקון המטוס הגרמני היתה כ-2.85 מיליון דולר. בנוסף, עלות אחסון חלקי המטוס לבדיקת הראיות היא כ-20 אלף יורו בשנה, וההוצאות על כך הגיעו ל-125.5 אלף דולר. לטענת התובעים, הם פנו לרשות שדות התעופה וחברת הגרירה בניסיון ליישב את הנושא אך ללא הצלחה, ולכן החליטו להגיש תביעה.

בכתב התביעה נכתב כי "הנתבעות התרשלו במעשיהן ובמחדליהן, ולא נותר לתובעות אלא לפנות לבית המשפט על מנת לקבל את הפיצוי המלא". עוד צוין כי מגעים שנערכו בין הצדדים ליישוב המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט לא צלחו.

במקביל מתנהלת תביעה נוספת שהגישו אל על וחברת הביטוח AIG נגד אותן נתבעות, בגין הנזקים שנגרמו למטוס אל על באותה תאונה.

מרש"ת נמסר כי כתב התביעה לא הומצא לרשות. ככל שיוגש תגיב הרשות לבית המשפט.