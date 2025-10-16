אמריקן איירליינס, חברת התעופה הגדולה בעולם תחגוג בשנה הקרובה מאה שנים להיווסדה, ורגע לפני תחילת החגיגות חברת התעופה חושפת עיצוב מיוחד למטוס ה"Flagship", מטוס הדגל של החברה. המטוס משלב את אחד העיצובים המקוריים של חברת התעופה עם סגנון חדשני.

בבסיס העיצוב נמצא צבע הנשר הכסוף של חברת התעופה, המעטר כיום יותר מ-1,600 מטוסים בצי של אמריקן איירליינס. משני צדי המטוס, מוטיב הברק הכתום הנועז שעיטר את מטוסי ה-DC-3. בחלקו האחורי של המטוס מופיע "הנשר המחבר את העולם".

פנים המטוס יהיה מפואר יותר מהמקובל כיום במטוסי החברה, והוא כולל סוויטות עם דלתות פרטיות, משטחי טעינה אלחוטיים וכריות ראש מתכווננות.

"בחרנו בקפידה בעיצוב המספר את ההיסטוריה העשירה שלנו תוך כדי מבט קדימה למאה השנים הבאות", אמר רון דה-פאו, מנהל התקשורת הראשי של אמריקן איירליינס. המיקוד בחוויית הלקוח הופך את הטיסה לטובה מאי פעם בכל היבט. הצביעה רבת עוצמה ומכבדת את המורשת תוך אימוץ העתיד".

אמריקן טסה ליותר מ-350 יעדים ברחבי העולם כיום ומפעילה יותר טיסות עם יותר נוסעים מכל חברת תעופה אחרת בעולם, "תזכורת למרחק שהגיעה חברת התעופה מאז טיסתה הראשונה בשנת 1926".