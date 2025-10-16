חברת התעופה הבריטית Virgin Atlantic בישרה היום (חמישי) ללקוחותיה כי שיתוף פעולה בין בואינג לחברה יאפשר הוספה של מערכת האינטרנט הלוויינית Starlink מהדור החדש לצי מטוסי ה-787 - דרימליינר, מה שיאפשר לנוסעים גלישת Wi-Fi מהירה וסטרימינג איכותי.

מדובר בחברת התעופה הבריטית הראשונה שתעשה שימוש במערכת. לשם השימוש ברשת, בואינג תתקין אנטנה חדשה המכונה "כריכה אווירודינמית של בואינג", התומכת בחיבור במסלול המטוסים סביב כדור הארץ.

אתמול הייתה זאת חברת יונייטד איירליינס (United Airlines) שרשמה ציון דרך בתעשיית התעופה האמריקאית, כאשר טיסה מניו יורק (ניוארק) ליוסטון המריאה עם מערכת האינטרנט הלוויינית של Starlink. זו הייתה הפעם הראשונה שבה קו טיסה מסחרי של חברת תעופה גדולה בארה"ב מצויד בשירות זה במטוס מדגם Boeing 737-800.

יונייטד איירליינס הייתה מהחברות הראשונות בעולם לחתום על הסכם ענק עם SpaceX במטרה להכניס את טכנולוגיית Starlink (סטארלינק) לכלל ציי המטוסים שלה.

ה-FAA (הרשות הפדרלית הממשלתית) נתנה אור ירוק ל-United ביולי האחרון, ובמהלך השנה מתכננת יונייטד לצייד עד 15 מטוסים נוספים מדי חודש במערכת של Starlink, כאשר למעלה ממחצית מצי המטוסים האזוריים שלה כבר כוללים את השירות. עד סוף 2025 צפוי גם דגם מטוס נוסף לקבל הסמכה לשימוש בטכנולוגיה החדשה.

המערכת כוללת שתי אנטנות Starlink בכל מטוס, ובסך הכול צפויה יונייטד להתקין קרוב ל-2,940 אנטנות בצי המטוסים שלה. החברה מציינת כי שביעות הרצון בטיסות האזוריות שכבר מצוידות בשירות גבוהה במיוחד, כאשר 90% מהנוסעים דיווחו על חוויית גלישה חיובית.

בספטמבר האחרון חברת Air France הודיעה כי היא מציידת את מטוסי האיירבוס A350 החדשים ב-Wifi חינמי ללא הגבלה של Starlink, לראשונה בטיסות ארוכות טווח.

לצידה גם חברות כמו Airbaltic (שהייתה הראשונה לשלב את טכנולוגיית Starlink במטוסי ה-Airbus A220-300 שלה) ו-Qatar Airways.