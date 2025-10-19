לא תאמינו מה גרם לניפוץ שמשת תא הטייס בזמן הטיסה בשחקים

החלון המנופץ ( צילום מסך מתוך הרשתות החברתיות )

אירוע דרמטי וחריג אירע הלילה בשמי ארצות הברית, כאשר שמשת תא הטייס במטוס יונייטד איירליינס נסדקה בגובה 36 אלף רגל בגלל... פסולת חלל מתכתית!.

על פי הדיווחים בארה"ב, מטוס בואינג 737MAX8 (N17327) של United Airlines, בטיסה UA1093 מדנוור (DEN) ללוס אנג'לס (LAX), נאלץ לבצע נחיתת חירום בסולט לייק סיטי (SLC) לאחר שספג פגיעה מסתורית בגובה 36,000 רגל. על פי הדיווחים, שמשת תא הטייס נסדקה, ואחד הטייסים נפצע קל. גורמים בחברה וב-FAA בודקים אפשרות שהמטוס נפגע משברי חלל או ממטאוריט קטן, אך הדבר טרם אומת רשמית. הצוות נחת בשלום, והנוסעים הועברו למטוס חלופי, שהמריא באיחור של כשש שעות ליעדו בלוס אנג'לס.

אירוע חריג בקנה מידה היסטורי בעולם התעופה הוא האירוע שקרה בשנת 1990 לטיסה 5390 של בריטיש איירווייז מברמינגהם למלאגה, כאשר זמן קצר לאחר ההמראה התנפצו שניים מתוך ששת חלונות תא הטייס.

כתוצאה מכך, הטייס, קפטן טים לנקסטר, נקרע ממושבו ונשאב החוצה מפתח השמשה, כשהמטוס בגובה של 23,000 רגל. הצוות הצליח לאחוז ברגליו ולמשוך אותו בחזרה פנימה, והוא שרד את התקרית למרות שנפגע.

החקירה העלתה כי בתהליך התאמת השמשה הקדמית, התגלו "שורה של לקויות, שיפוט רע ושגיאות תפיסתיות".