טיסת Delta Air Lines 2311, נאלצה לבצע אתמול (ראשון) נחיתת חירום בשדה התעופה הבינלאומי של לוס אנג’לס (LAX) - רק חצי שעה לאחר שהמריאה בדרכה לסולט לייק סיטי.

הטיסה המריאה בשעה 7:45 בבוקר, אך דקות לאחר מכן הבחינו הנוסעים בריח בלתי מוסבר שהלך והתחזק. חלקם החלו להשתעל או להביע חשש, והצוות נקט בפעולות מהירות להרגיע את המצב.

על פי הדיווחים, זמן קצר לאחר ההמראה התפשט בתא הנוסעים ריח חריג וחזק, שגרם לבלבול ולפאניקה בקרב הנוסעים. הצוות דיווח מיד לקוקפיט, והקברניט החליט לשוב על עקבותיו ולנחות בלוס אנג’לס, בהתאם לנהלי בטיחות מחמירים. המטוס נחת בשלום והוסע לשער ללא תקלות נוספות.

במטוס שהו 162 נוסעים, כולם יצאו ללא פגע אך חוו רגעים של חרדה. דלתא סידרה להם טיסות חלופיות לסולט לייק סיטי, העניקה שוברים לארוחות ודאגה לליווי צמוד של אנשי צוות בשדה.

בחברת דלתא איירליינס אישרו את האירוע ומסרו כי המטוס הוצא מהשירות לצורך בדיקה מקיפה לאיתור מקור הריח. בהצהרת החברה נמסר: “בטיחות הנוסעים והצוות היא בראש סדר העדיפויות שלנו. אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם רשות התעופה הפדרלית (FAA) כדי לבדוק את נסיבות המקרה”.

מדובר כבר במקרה השני תוך ימים ספורים בלבד שבו מטוס A321neo של דלתא איירליינס נאלץ לבצע נחיתת חירום - גם אז בשל ריח חריג שדווח בתא הנוסעים.