המשטרה הודיעה היום (שלישי) כי מנעה הלילה אירוע ירי המוני בנמל התעופה הרטספילד-ג'קסון שבאטלנטה, ג'ורג'יה, נמל התעופה העמוס ביותר בהיקף הנוסעים בארצות הברית.

במסיבת עיתונאים שהתקיימה אתמול, אמר ראש עיריית אטלנטה, אנדרה דיקנס, כי גבר מקארטרסוויל, שסובל ממשבר נפשי, נסע לנמל התעופה הבינלאומי הרטספילד-ג'קסון, כשברשותו נשק חצי אוטומטי שהיה בטנדר שלו.

על פי הדיווחים, לחשוד, שזוהה כברי ג'ו קייגל בן ה-49, היתה מחסנית עם 27 כדורים. "עשרים ושבעה אנשים היו עלולים למות היום", אמר דיקנס במהלך מסיבת העיתונאים.

על פי המשטרה המקומית, בשעה 9:40 בבוקר (שעון מקומי), שוטרים נקראו בעקבות חשד לאדם חמוש בטרמינל הדרומי של טיסות הפנים, שככל הנראה איים לפתוח בירי.

מספר שוטרים שהוקפצו סרקו את האזור והוציאו "פקודת הישארות על המשמר" על מנת לאתר את האדם ואת רכבו. השוטרים איתרו אותו בתוך הטרמינל הדרומי, ליד אזור נקודת הבידוק. עם הגעתם, הם עצרו את החשוד מיד.

לאחר המעצר התבצעה סריקה בטיחות במהלכה אותר רכבו של החשוד. בתוך הרכב, שוטרים מצאו רובה במושב האחורי. קייגל נעצר בטרמינל פחות מ-15 דקות לאחר שמשטרת אטלנטה קיבלה את המידע הראשוני אודותיו וכ-25 דקות אחרי שחנה בנמל התעופה.

החשוד זוהה בשם ברי ג'ו קיגל, יליד שנת 1976. הוא הואשם באיומי טרור, החזקת נשק חם במהלך ביצוע עבירה פלילית, ניסיון תקיפה בנסיבות מחמירות והחזקת נשק חם על ידי עבריין מורשע. פעילות שדה התעופה חודשה, ואין כל איום על הציבור במקום. החקירה עודנה מתנהלת.