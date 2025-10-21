לאחר אינספור השערות ותיאוריות וספקולציות שנאמרו ונכתבו להסביר את התקרית החריגה בתחילת השבוע, כאשר שמשת תא הטייס במטוס יונייטד איירליינס נסדקה בגובה 36 אלף רגל, וגרמה לפציעת אחד הטייסים, היום (שלישי) התגלתה במפתיע הסיבה האמיתית לתקרית.

מייסד שותף של שירות חיזוי מזג אוויר מבוסס בינה מלאכותית שבסיסו בעמק הסיליקון הודה כי אחד מבלוני מזג האוויר בגובה רב של החברה שלו היה ככל הנראה הסיבה לתקרית החריגה.

ג'ון דין, המייסד השותף והמנכ"ל של חברת WindBorne Systems, כתב היום ברשת X כי נודע לו כי אחד הבלונים של החברה היה ככל הנראה הגורם להתנגשות בגובה רב בשעות הערב המאוחרות של יום ראשון.

"כן, אני חושב שזה היה בלון של WindBorne", כתב דין בסדרת פוסטים ב-X. "למדנו על התקרית ועל הפוטנציאל שהוא קשור לאחד הבלונים שלנו בשעה 23:00 שעון PT ביום ראשון ומיד בדקנו את זה".

דין הסביר: "WindBorne מפעילה מערך של בלוני מזג אוויר קלים לטווח ארוך כדי לשפר את תחזיות מזג האוויר, כאשר חלק ניכר מהנתונים שלנו מועברים לממשלות ארה"ב ובינלאומיות. אנו מתאמים עם ה-FAA לאורך כל ההיסטוריה של החברה".

דין הוסיף: "המערכת נועדה לא להוות סיכון לחיי אדם במקרה הגרוע ביותר של התנגשות. לשם כך נועדו מגבלות המשקל של ה-FAA וה-ICAO. ואכן, למיטב ידיעתי לא היו פציעות קשות ולא אירוע של ירידה בלחץ כתוצאה מההתנגשות".

"עם זאת, אני עדיין מופתע לראות את השמשה הקדמית מנופצת מבפנים. זה מדאיג ביותר ובלתי מקובל במקרה של התנגשות, ללא קשר לתקנות הרשמיות. זה גרם לפציעה של טייס, וזה פשוט לא בסדר בכלל".