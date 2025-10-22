כיכר השבת
לאחר עשור: אל על חזרה לטוס לאילת וזכתה לטקס ההסלנה המסורתי | תיעוד

לאחר יותר מעשור, אמש המריאה הטיסה הראשונה בקו תל אביב–אילת, עם נחיתה חגיגית וטקס הסלנה בנמל התעופה רמון | הפעלת הקו מתבצעת כחלק משיתוף פעולה עם משרד התחבורה להרחבת תדירות הקווים מאילת למרכז הארץ ולחיזוק הנגישות של העיר הדרומית (תעופה)

טקס ההסלנה באילת (צילום: דוברות אל על)

טיסת אל על ראשונה בקו תל אביב – אילת נחתה אתמול בלילה בשדה התעופה רמון, כחלק ממהלך של משרד התחבורה לחיזוק החיבור בין המרכז לדרום. הטיסה הראשונה של חברת אל על בקו ת״א-אילת התקיימה לאחר יותר מעשור שבו החברה לא הפעילה טיסות בקו זה.

עם הנחיתה בנמל התעופה רמון התקיים טקס חגיגי, בהשתתפות מנכ"לית אל על, דינה בן טל גננסיה, מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, ראש עיריית אילת, אלי לנקרי, והנהלת נמל התעופה רמון.

הפעלת הקו המחודש נעשתה לבקשת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, כחלק משיתוף פעולה אסטרטגי בין המשרד, רשות שדות התעופה וחברת אל על, שמטרתו להרחיב את מערך הטיסות מאילת למרכז הארץ ולהבטיח קישוריות תחבורתית יעילה ונגישה לתושבי אילת והמבקרים בה.

על פי הודעת החברה, החל מתאריך 21.10.2025 ועד 27.3.2026, יופעלו שתי טיסות יומיות בימים ראשון עד חמישי, טיסת בוקר וטיסת ערב. הטיסות לאילת יופעלו מטרמינל 3 בנתב"ג (המראות ונחיתות).

הקו החדש מצטרף למערך הטיסות הסדירות לאילת, הכולל בממוצע כ-30 תנועות מטוסים מדי יום, בהן טיסת הבוקר של אייר חיפה, וכן את מערך הטיסות של ארקיע וישראייר, המפעילות יחד כ-15 טיסות יומיות.

טקס ההסלנה באילת (צילום: סלאבה אברמוביץ, דוברות אל על)
אל על נוחתת ברמון (צילום: סלאבה אברמוביץ, דוברות אל על)
אל על נוחתת ברמון (צילום: סלאבה אברמוביץ, דוברות אל על)

