תקרית חריגה נרשמה ביום שישי אחר הצהריים (שעון ארה"ב) בנמל התעופה הבינלאומי או'הייר בשיקגו, כאשר שני מטוסי נוסעים של חברת התעופה האמריקנית יונייטד איירליינס התנגשו על המסלול בזמן הסעת אחד מהם לעבר השער.

על פי הודעת החברה, טיסה שהייתה בדרכה לשער הנוסעים לאחר הנחיתה, כאשר באחד משלבי ההסעה נגעה בחלקו האחורי של מטוס נוסף של יונייטד, שעמד נייח באותו הזמן.

בטיסה הפועלת היו חמישה אנשי צוות ו-113 נוסעים, שכולם הורדו מהמטוס, לא דווח על נפגעים. המטוס השני היה ריק מנוסעים בעת האירוע, ולא נרשמו נפגעים. שני המטוסים ניזוקו בחלקם האחורי, וה-FAA פתח בבדיקת נסיבות האירוע.

במקביל, בשבת הקודמת, מטוס בואינג 737MAX8 של חברת Air Canada התנגש במטוס אחר של החברה, Airbus A321, בזמן שנגרר לעמדת חניה בנמל התעופה הבינלאומי טורונטו פירסון (YYZ).

שני המטוסים ניזוקו באזור הכנפיים, אך לא דווח על נפגעים. על פי דיווחים, האירוע קרה בעקבות בלבול בין צוותי הקרקע.