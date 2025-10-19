כיכר השבת
שוב זה קורה: שני מטוסי יונייטד איירליינס התנגשו על המסלול בשיקאגו

שני מטוסי נוסעים של יונייטד איירליינס היו מעורבים בהתנגשות קרקעית ביום שישי אחר הצהריים בנמל התעופה הבינלאומי בשיקגו | המטוס השני היה ריק מנוסעים בעת האירוע, ולא נרשמו נפגעים | שני המטוסים ניזוקו בחלקם האחורי, וה-FAA פתח בבדיקת נסיבות האירוע (תעופה)

ההתנגשות בשדה התעופה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

תקרית חריגה נרשמה ביום שישי אחר הצהריים (שעון ארה"ב) בנמל התעופה הבינלאומי או'הייר בשיקגו, כאשר שני מטוסי נוסעים של חברת התעופה האמריקנית יונייטד איירליינס התנגשו על המסלול בזמן הסעת אחד מהם לעבר השער.

על פי הודעת החברה, טיסה שהייתה בדרכה לשער הנוסעים לאחר הנחיתה, כאשר באחד משלבי ההסעה נגעה בחלקו האחורי של מטוס נוסף של יונייטד, שעמד נייח באותו הזמן.

בטיסה הפועלת היו חמישה אנשי צוות ו-113 נוסעים, שכולם הורדו מהמטוס, לא דווח על נפגעים. המטוס השני היה ריק מנוסעים בעת האירוע, ולא נרשמו נפגעים. שני המטוסים ניזוקו בחלקם האחורי, וה-FAA פתח בבדיקת נסיבות האירוע.

במקביל, בשבת הקודמת, מטוס בואינג 737MAX8 של חברת Air Canada התנגש במטוס אחר של החברה, Airbus A321, בזמן שנגרר לעמדת חניה בנמל התעופה הבינלאומי טורונטו פירסון (YYZ).

שני המטוסים ניזוקו באזור הכנפיים, אך לא דווח על נפגעים. על פי דיווחים, האירוע קרה בעקבות בלבול בין צוותי הקרקע.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

